Und plötzlich wurde die Welt grün

Die 80er waren die Zeit von Tschernobyl, dem Waldsterben, saurem Regen, Atomkraft "Nein Danke", Dioxin in Hühnereiern, Wackersdorf, Pershing, Ozonloch, BSE und Tropenwaldvernichtung. Was liegt da näher, als sich mit jemandem zu unterhalten, dem all dies gegen die Hutschnur ging? Primär kommt einem da sofort die Partei der Grünen in den Sinn, welche 1980 ihre ersten Schritte tat und mittlerweile aus dem politischen Zirkus nicht mehr wegzudenken ist. Im Buchcafé in Herzogenaurach steht sie Rede und Antwort. Das Interview führte Britta Schnake.

Frau Müller-Schimmel, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Was hat sie dazu veranlasst, die Ortsgruppe der Grünen zu gründen?

Retta Müller-Schimmel: 1979 zogen wir von Erlangen nach Herzogenaurach. In Erlangen gab es die Grünen ja schon. 1990 standen die Kommunalwahlen an und ich wollte Grün wählen, was aber nicht ging. Mike Bollik hatte den Allerweltsladen in Herzogenaurach. Wir kamen ins Gespräch und wir beschlossen, zusammen mit meinem Mann selbst einen grünen Ortsverband zu gründen.

Was war dabei Ihre primäre Intention?

Ich bin ein junger 68er. Das war eine Aufbruchzeit, zu der alles hinterfragt wurde. Ich kann nur sagen, wenn man sich die Zeit nimmt, das grüne Programm zu lesen, dann hat das keinen Tunnelblick, da geht eins ins andere. Wenn ich was anschaue, betrachte ich das Ganze. Ich wollte zuversichtlich in die Zukunft sehen, auch für meine Kinder. Die 80er waren eine sehr intensive, prägende Zeit für mich im Bezug auf Familie.

Was brannte Ihnen damals unter den Nägeln?

Der Flächenverbrauch, die Kläranlage, sozialer Wohnungsbau , Recycling, die Mobilitätswende. Und das brennt uns noch immer unter den Nägeln.

Was von dem, was Sie sich vorgenommen haben, konnten Sie umsetzen?

Ein Stück Fußgängerzone. Das haben wir erreicht. Die Energiewende, die Sensibilisierung für erneuerbare Energien. Was den sozialen Mietwohnungsbau betrifft... Wir sind die Ersten, die auf der Herzobase geförderten sozialen Wohnungsbau geschaffen haben. Da waren zuerst Eigentumswohnungen, Einzel- und Doppelhäuser vor-gesehen. Und wir haben den Boden für die Baumschutzverordnung bereitet. Das bedeutet, wer einen Laubbaum auf seinem Grundstück fällen möchte, braucht die Erlaubnis dazu und muss einen neuen Laubbaum auf seinem Grundstück pflanzen.

Das hat mich selbst auch betroffen. Ich musste zwei Platanen fällen, weil sie die Gasleitung hätten beschädigen können. Und wir haben das alte Freibad erhalten, durch eine Bürgerinitiative.

Gab es Anfeindungen gegen Ihre Ortsgruppe oder gegen Sie selbst?

Wir haben mit Stühlen demonstriert, um den Platzverbrauch von Autos gegenüber Bussen zu demonstrieren. Da gab es in Herzogenaurach einen Zeitungsartikel, mit einer Aussage vom 2. oder 3. Bürgermeister Welker von den Freien Wählern. "Wehret den Anfängen, überlasst nicht den Gauklern und Scharlatanen die Straße." Und eine Frau sagte zu mir, sie sei verwundert, dass ich so viele Kinder habe (Müller-Schimmel hat vier Kinder), weil doch die Grünen die Partei der Abtreibung ist.

Was haben Sie sonst noch unternommen?

Mein Mann war 1979 in Wackersdorf bei der Wiederaufbereitungsanlage, bei der Menschenkette von Ulm nach Neu-Ulm gegen Pershing und 1991/92 haben wir bei der Friedensdemonstration auf der Straße gesessen.

Wie haben Sie die großen Themen der Zeit erlebt? Waldsterben, Tschernobyl...

Ich komme aus Oberfranken, wo das Waldsterben anging. Und Tschernobyl... Wir waren im Garten, dann kam der Regen runter. Das war bereits ein leichter Atomregen und wir waren draußen. Zwei Tage später kam die Nachricht von Tschernobyl. Wir haben Milchpulver gekauft und das Haus mit einem Geigerzähler vermessen. Die Themen der 80er sind nicht aufgearbeitet, die ploppen jetzt alle auf. Aber wir können hier nicht die großen Themen angehen, sondern müssen im Kleinen agieren, wo wir was erreichen können. Vor Ort.

Was treibt Sie persönlich an? Was macht Sie aus?

Das was ich tue, mache ich gern und mit ganzem Herzen und möchte es wirklich gut machen. Ich bin ausgestattet mit sehr viel Energie und viel Kraft. Mich hat nicht befriedigt, daheim zu sein und auf meinen Mann zu warten. Ich wollte nicht die drei Ks, Kinder, Küche Kirche. Ich durchdenke die Sachen, bevor ich mich festlege. Man kann mich nicht brechen, das wird gerne bei Frauen versucht. Wenn man mich vorne rausschmeißt, komme ich hinten wieder rein. Ich bin aber nicht nachtragend und immer offen für Argumente.

Hatten Sie Angst zu scheitern?

Nein! Hatte ich noch nie!

Hatten Sie so eine hohe Meinung von den Herzogenauracher Bürgern, dass Sie sicher waren, gewählt zu werden?

Die Zeit war einfach so weit. Durch Zufall war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe nie Zweifel gehabt. Wenn man weiß, dass man in einer Demokratie lebt, weiß man, dass die Erfolge zustande kommen, wenn es Mehrheiten gibt. Man muss hartnäckig bleiben.

Was würden Sie tun, wenn Sie jetzt nochmal 25 wären?

Ich fände es ganz wichtig, dass ich mich politisch einbringe. Ich würde mehr schauen, dass ich auf anderen Ebenen agiere, nicht nur regional in Arbeitskreisen vor Ort, sondern z. B. bayernweit mitarbeite.

Einfach einen größeren Radius schaffen. Wenn man bei den Grünen nur an Umwelt und Ackerbau denkt, denkt man zu klein. Es geht von Anfang an um unsere Lebensgrundlage. Man muss das große Ganze sehen. Es hängt alles zusammen, eins greift ins andere.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich bin realistisch. Ein ganz kleines Ziel... Eine erweiterte Fußgängerzone oder Tempo 30 für ganz Herzogenaurach.

Meine Vision ist: Warum soll ich auf"s Paradies im nächsten Leben warten, wenn ich die Chance habe, hier ein Paradies zu schaffen?

Ihr Ziel oder Wunsch im Bezug auf die Politik?

Noch einmal Kreisrätin und noch einmal Stadträtin für 6 Jahre, um zu Ende zu bringen, was ich angefangen habe.

Das wäre?

Die Stadtumlandbahn, der soziale Wohnungsbau, umdenken in Bezug auf den Flächenverbrauch, die Stadt begrünen. Ich kann nicht wegschauen, wenn etwas im Argen liegt. Ich möchte dabei sein, um zu schauen, wie sich das entwickelt. Ich möchte mitgestalten. Wir leben in einer Zeit... Wenn man das Buch "Momo" liest, diese Zeitdiebe haben wir ja. Uns fehlt die Zeit, uns um das Existenzielle zu kümmern. Rückzugsmöglichkeiten werden uns genommen. Wer auf dem Land lebt, fährt weit und lange zur Arbeit, wer in der Stadt lebt, hat keinen Raum, sich zurückzuziehen.

Noch ein Schlusswort?

Grün ist für mich keine Partei, sondern eine Lebenseinstellung. Wir sind immer noch Impulsgeber und Überzeugungstäter und dadurch bewegt sich was in unsere Richtung und dadurch bewegt sich immer mehr. Die Zeit spricht für Grün. Zur Person: Kreisrätin und Stadtratsmitglied Retta Müller-Schimmel (67) aus Herzogenaurach hat 1987 zusammen mit ihrem Mann Bernd (+2012) sowie Mike Bollik aus der alternativen Szene der 80er die Ortsgruppe der Grünen gegründet.