Unbekannte verprügeln zwei Herzogenauracher vor Erlanger Disco

Wie es im Pressebericht der Polizei heißt, waren kurz nach 1 Uhr mehrere Streifenwagenbesatzungen notwendig, um die Auseinandersetzung in der Innenstadt zu schlichten.

Dem Streit vorausgegangen war eine scheinbare Auseinandersetzung zwischen zwei befreundeten Heranwachsenden aus Herzogenaurach. Die beiden 18- und 19-jährigen Männer schubsten sich "aus Spaß" gegenseitig zu Boden und blieben dort aufgrund ihrer deutlichen Alkoholisierung liegen. Später durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei den beiden jungen Männern 1,64 bzw. 2.22 Promille.



Passanten mischen sich ein

In diesen vermeintlichen Streit mischte sich anschließend eine größere Gruppe Passanten, die die beiden am Boden liegenden Männer teilweise umringten. Aus dieser Gruppe heraus suchten dann zwei bislang unbekannte Täter gezielt den Konflikt mit den beiden Herzogenaurachern, indem sie diese mit Faustschlägen traktierten. Nach Aussage eines der Opfer soll einer der Täter auch einen verbotenen Schlagring benutzt haben. Anschließend konnten die beiden Täter den entstehenden Tumult für ihre Flucht nutzen.

Der 19-Jährige aus Herzogenaurach erlitt durch einen Schlag eine Platzwunde unter dem linken Auge; er verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Sein 18-jähriger Begleiter erlitt nur leichte Abschürfungen und Prellungen. Die Ermittlungen sind eingeleitet.