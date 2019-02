Überschlag auf der A 3 bei Schlüsselfeld

Bei einem Überholmanöver ist am Donnerstagabend ein Auto auf der A 3 bei Schlüsselfeld in Fahrtrichtung Nürnberg von einem anderen Auto abgedrängt worden. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried mitteilt, wechselte gegen 21.50 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer dicht vor einem Skoda vom rechten auf den linken der zwei Fahrstreifen. Die 73-jährige Skoda-Fahrerin wich daraufhin nach links aus und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Nachdem sie nach rechts in den Straßengraben steuerte, überschlug sich ihr Auto und blieb auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihre zwei 52-jährigen sowie 58-jährigen Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Die Autobahn musste für rund 30 Minuten voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Geiselwind war mit 25 Mann vor Ort. Das Auto, der den Unfall verursacht hat, ist in Richtung Nürnberg weitergefahren. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter der Telefonnummer 09302/9100 zu melden.