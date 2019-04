Überfall auf 16-Jährigen: Straßenraub in Erlangen-Büchenbach

Ein 16-jähriger Jugendlicher war laut Polizei gegen 23 Uhr in der Straße Am Europakanal in Erlangen-Büchenbach aus einem Bus gestiegen und auf dem Heimweg unvermittelt von zwei unbekannten Männern von hinten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Täter ihn beleidigt, geschubst und zu Boden geworfen.

Dort hätten sie ihn getreten und seine Geldbörse mit Bargeld geraubt. Anschließend seien die Täter geflüchtet und hätten die geleerte Geldbörse weggeworfen.

Bei Eintreffen einer Polizeistreife klagte der junge Mann über starke Kopfscherzen und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Erlanger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911-21123333 zu melden.