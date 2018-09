Turnerschaft Herzogenaurach hat einen neuen FSJler

Nahezu einmal quer durch den Landkreis ist der 17-jährige Florian Perwitzschky mit dem Fahrrad unterwegs, wenn er zu seinem neuen Arbeitsplatz kommen möchte. Der junge Eckentaler absolviert seit dem 1. September sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Turnerschaft in Herzogenaurach.

Der junge Leichtathlet hat sich bewusst für den Verein entschieden. "Da passt alles für mich. Ich habe mir überlegt, was ich nach dem Abitur mache, und da tut ein Jahr Bedenkzeit, bevor ich mich für ein Studium entscheide, ganz gut", meinte er. Sportlehrer Peter Müller freut sich über den Neuzugang, "der passt hervorragend zu uns und wird mich bei der Leichtathletik und beim Turnen unterstützen und nebenbei an seiner Trainerkarriere basteln." So wird Florian Perwitzschky den allgemeinen Übungsleiterschein machen, den für Leichtathletik besitzt er bereits.

Finanzielle Unterstützung

Wie Peter Müller und TSH-Vorsitzender Gerd Ankermann beim Vorstellungstermin erklärten, könne der Verein allein den Einsatz eines FSJlers finanziell nicht stemmen. Deshalb fördert die Stadt- und Kreissparkasse seit 2014 den Einsatz eines FSJler mit jeweils 5400 Euro. "Es ist großartig, dass in unserer schnelllebigen Zeit ein junger Mensch ein ganzes Lebensjahr in die Gemeinschaft und Gesellschaft investiert", betonte Sparkassen-Geschäftsstellenleiter Roland Stopfer bei der Übergabe des Schecks. Auch Bürgermeister German Hacker (SPD) und Landrat Alexander Tritthart (CSU) wiesen darauf hin, dass die Unterstützung der Sportvereine sehr wichtig sei. "Kinder lernen hier wichtige Werte wie Fair Play und Teamgeist. Das hilft nicht nur in der Halle, sondern auch im Alltag", betonte der Landrat. Der junge Sportler wird auch wöchentlich in der Carl-Platz-Schule präsent sein und die Kinder auf das Sportabzeichen vorbereiten.