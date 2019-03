Toter Wolf bei Erlangen gefunden - wie starb das Tier?

Erst wenige Tage ist es her, da machte eine Nachricht aus dem Kreis Bamberg hellhörig: Ein Wolf streift durch die Wälder bei Oberhaid. Knapp eine Woche später wurde nun bei Erlangen ein toter Wolf entdeckt.

Demnach wurde der tote Wolf an der Autobahn 73 nördlich von Erlangen gefunden worden. Die Verkehrspolizei Erlangen habe den Fund eines wolfsähnlichen Tieres am Freitag gemeldet, teilte das Landesamt für Umwelt am Samstag mit.

Toter Wolf war ein Weibchen

Nach einer ersten Untersuchung von Bildern des Tieres durch die Dokumentationsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) gehen Experten davon aus, dass es sich um einen weiblichen Wolf handelt.

Zur genauen Bestimmung werden nun Genproben des Tieres untersucht. Das Tier starb nach ersten Erkenntnissen keines natürlichen Todes - stattdessen gehen die Experten derzeit von einem Wildunfall aus.

Solche Unfälle könnten IN Zukunft häufiger vorkommen: Laut dem Landesamt für Umwelt können jederzeit einzelne Wölfe nach Bayern zu- oder durchwandern, sowohl aus dem Nordosten Deutschlands als auch aus dem Alpenbogen. Jungtiere wandern demnach bei Geschlechtsreife weite Strecken auf der Suche nach einem eigenen Territorium.rowa/mit dpa