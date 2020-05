Eigentlich wollte ein Berufskraftfahrer seinen Lkw lediglich in einen freien Stellplatz umparken, jetzt muss er mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen.

Am 01.05.2020 gegen 14.30 Uhr erblickte der 53-jährige Trucker einen aus seiner Sicht besseren Stellplatz auf der zu diesem Zeitpunkt für Lkw relativ ausgelasteten Rastanlage Aurach-Süd an der A3 in Erlangen. Eine falsche Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte.

Zunächst touchierte er beim Ausparken eine hinter ihm stehende Sattelzugmaschine. Beim anschließenden Rangieren in den freien Stellplatz hinein beschädigte er noch einen weiteren Sattelzug.

Die Ursache für seine unsichere Fahrweise konnten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen zügig herausfinden. Der Lkw-Fahrer hatte seine vorherige Ruhezeit zum ausgiebigen Alkoholkonsum genutzt. Ein Alkoholtest gelang erst nach mehreren Versuchen und ergab schließlich einen Wert von 1,96 Promille.

Weiterhin hatte sich der Fahrer aufgrund seiner starken Alkoholisierung bereits in das Führerhaus seines Lkw übergeben müssen.

Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet, eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Weiterhin musste der Fahrzeugführer vor Ort auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in bar entrichten. Der Trucker ist ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird aktuell auf circa 4000 Euro geschätzt.