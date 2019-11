Susanna Gräwe als neue Stadträtin vereidigt

Susanna Gräwe nahm in der Stadtratsitzung am Donnerstagabend erstmals Platz in der SPD-Fraktion. Zuvor war sie von Bürgermeister German Hacker vereidigt worden

Die 51-Jährige rückte für Sarah Lindner ins Gremium nach, die nach Heßdorf weggezogen ist. Als erste Nachrückerin stand Rita Dankers auf der Liste, die jedoch ebenfalls nicht mehr in Herzogenaurach wohnt, sondern weit im Norden in Cuxhaven. "Ein klares Amtshindernis", wie Hacker schmunzelnd anmerkte.

Für Gräwe gab's Willkommensworte der Fraktionen. Bernhard Schwab (CSU) übergab Pralinen und freute sich "auf gute Zusammenarbeit, so wie mit den anderen Kollegen auch". Retta Müller-Schimmel (Grüne) fand es klasse, dass wieder eine Frau nachrückt. Neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD ist jetzt für Sarah Lindner Holger Auernheimer .