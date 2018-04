Studenten brauen Bier zum Uni-Jubiläum

Wie kann es in einer Bierstadt anders sein - Uni-Präsident Joachim Hornegger hat sich zum 275. Geburtstag der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) ein von seinen Studenten gebrautes Bier gewünscht. Vor kurzem war es dann im Sudhaus der Brauerei Kitzmann soweit: die Brauerei und der Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik hatten zur Verkostung der Vorderwürze, der ersten Würze aus dem Läuterbottich, geladen.

Seit jeher wird an diesem Lehrstuhl Bier gebraut: Die Höchstmenge liegt jedoch bei nur 250 Litern. Das reicht mitnichten, um den Durst im Jubiläumsjahr zu stillen. Die Teilnehmer der Projektgruppe, bestehend aus Lisa Jordan, Ludwig Körber, Stefan Ringgeler, Josephine Taucher, Julian Thünnesen, Konstantin Präbst und Hannes Engelhardt, hielten daher Ausschau nach einem Partner, der bereit war, die kleine Produktion auf einen großen Maßstab "hochzuskalieren". Kitzmann zeigte sich aufgeschlossen. Statt mit 500 Halben kann man nun mit 30 000 Halben rechnen.

Bei einer Verkostung von fünf Bieren setzte sich das Rezept der Doktorandin Lisa Jordan durch. Sie schlug ein helles Bier vor, mit Pilsner- und Karamellmalz, sowie drei verschiedenen Hopfensorten: Hallertauer Perle, Spalter Select und Nelson Sauvin. Braumeister Stefan Herz schwärmt: "Nelson Sauvin ist eine ganz besondere Züchtung aus Neuseeland, sehr schwer zu bekommen." Dafür schmeckt das Ergebnis umso besser: Mit fruchtigen Weißweinnoten begeistert das Bier "Helles Köpfchen" mit sommerlicher Leichte und Frische.

Das Vorprodukt, die Vorderwürze, die mit rund 75 Grad aus dem Läuterbottich gelassen wurde und sich durch die höchste Zuckerkonzentration und null Alkohol auszeichnet, hat Peter Kitzmann, Präsident Joachim Hornegger, Kathrin Castiglione, die den Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik leitet, Lisa Jordan und Braumeister Stefan Herz jedenfalls schon überzeugt. "Gut gegen Halsweh!", witzelte Kitzmann über die süße Flüssigkeit.

Ab Mai wird das fertige Bier mit von der Universität entworfenen Etiketten in Flaschen und Fässern bei besonderen Anlässen ausgeschenkt. Die erste Möglichkeit, von dem Jubiläumsbier zu kosten, bietet sich beim Erlanger Markttag des Wissens am 5. Mai, bei dem Wissenschaftler den Marktbesuchern in kreativen Aktionen ihr Wissen und ihre Forschung vorstellen. Auch beim Schlossgartenfest am 30. Juni werden die Besucher in den besonderen Genuss der seltenen Hopfensorte kommen. Sollte danach noch "Helles Köpfchen" übrig sein, wird es den Studenten bei der Langen Filmnacht - Kurzfilme zu "Meine FAU" - kredenzt. Schließlich wurde es von Studenten für Studenten gebraut.