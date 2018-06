Steinwerfer von Erlangen: Polizei sucht Zeugen mit silbernem Auto

Wer hat in der Nacht zum Mittwoch, 9. Mai 2018, Steine von Autobahnbrücken der A3 und A73 im Bereich Erlangen geworfen? Das Einsatzkommando (EKO) "Stein" ermittelt nach wie vor mit Hochdruck wegen versuchten Mordes und sucht einen wichtigen Zeugen Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Fahrer eines hellen Autos, vermutlich silberfarben, zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes Eltersdorf aufgehalten haben soll. Er könnte für die Beamten ein wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. In der Nacht, als die Steine von den Brücken geworfen wurden, wurden mehrere Fahrzeuge getroffen - ein Lkw-Fahrer wurde verletzt.Für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung des Falles hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Sie gilt für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Belohnung nur unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt wird. Sie ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefonnummer 0911/2112-3333, oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Das Fahndungsplakat finden Sie unter folgendem Link der Kriminalpolizei Erlangen.