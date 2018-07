Stammtisch ist das Herz von Zentbechhofen

Idee aus geselliger Runde





Große Feier am Montagabend



Die "Ponderosa"-Ranch liegt nicht im Wilden Westen, sondern in Zentbechhofen . Der Stammtisch "Ponderosa" hat sich nach der ehemaligen TV-Kultserie "Bonanza" benannt, in der die Ranch den Namen "Ponderosa" trägt. "Bonanza" war eine der bekanntesten US-amerikanischen Fernsehserien der 1960er Jahre, die im Western-Milieu dieser Zeit spielt. Die wohl berühmteste aller Westernserien startete im deutschen Fernsehen im Oktober 1962 und ist mit über 430 Folgen nach "Rauchende Colts" die zweitlängste Westernserie der Welt."Bonanza" ist ein englisches Wort spanischen Ursprungs und steht für "ergiebige Goldgrube" oder auch "Glücksfall". Die Familie Cartwright besteht aus dem Vater Ben und den drei Söhnen Adam, Hoss und Little Joe. Um diese vier Männer dreht sich die Serie. Die Ranch, auf der die Männer leben, heißt "Ponderosa", benannt nach der dort wachsenden "Ponderosa"-Kiefer. Das nur zum Hintergrund des Vereinsnamens.Im Gründerjahr 1968, einer "Zeit des Aufbruchs", waren auch die Zentbechhofener begeistert von der TV-Serie, und so war die Namensgebung nicht schwierig. Trotz der großen Wildwestbegeisterung blieben die Burschen aber bis heute ein echter fränkischer Stammtisch. In der Vereinschronik ist zu lesen, dass die Idee in geselliger Runde geboren und der Verein offiziell am 9. November 1968 von 16 Mitgliedern gegründet worden ist. Von den Gründungsmitgliedern sind heute noch acht im Verein dabei.Neben den unterschiedlichsten Aktivitäten wie Tanzveranstaltungen, Schafkopfrennen, Fußballspielen, Herrenwanderungen oder Winterwanderungen ins Waldhäusla wurde immer die Kirchweih zusammen mit dem Jugendtreff "Hüttla" ausgerichtet und der Kerwasbaum aufgestellt. Die Zusammenarbeit von Jung und Alt hat seit über 15 Jahren Bestand und trägt viele Früchte. Früher wurden auch regelmäßig Pokalturniere und Fußballspiele ausgetragen, aber da die meisten Mitglieder in anderen Sportvereinen aktiv sind, stehen sie nicht mehr zur Verfügung.Der erste Clan-Chef, also Vorsitzende, war Baptist Köberlein von 1968 bis 1972 und seine "Ranch" war die Gastwirtschaft Fischer. Ihm folgte Werner Hahn bis 1976. Erhard Spindler "regierte" bis 1982 und noch einmal von 1984 bis 1986. Dazwischen war Roland Ganzmann Erster Vorsitzender. Andreas Lunz war von 1986 bis 1990 am Ruder. Ihm folgte Wolfgang Russ und 1992 bis 1998 war Bernd Hippacher der Chef. Bis 2008 stand noch einmal Roland Ganzmann an vorderster Stelle, und seitdem führt eine Frau, nämlich Liane Hippacher, den Stammtisch an. Seit dem Jahr 2000 ist das Vereinslokal das Gasthaus Friedel. Der Vorstand ist froh und glücklich darüber, dass die Gastwirtschaft und Brauerei Friedel den Stammtisch nach dem Tod ihres alten Wirtes vom Gasthof Fischer aufgenommen hat. In den nun 50 Jahren seines Bestehens ist der "Ponderosa"-Stammtisch so etwas wie das Herz von Zentbechhofen geworden.Im Moment beschäftigt die Vorbereitung und Durchführung der Kerwa den Stammtisch, der zum Ausklang am Montagabend sein 50-jähriges Bestehen groß feiert. Die Festlichkeiten von Freitag, 6., bis Montag, 9. Juli, finden auf dem Festplatz der Brauerei Friedel statt. Auftakt ist am Freitag um 18 Uhr mit dem Kerwasbaum-Aufstellen und Unterhaltungsmusik mit der Blaskapelle Zentbechhofen sowie dem Bieranstich. Am Samstag wird ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten, ab 19.30 Uhr unterhalten die Triefensteiner Musikanten. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen im Festzelt. Weiter im Programm geht es um 11.30 Uhr mit fränkischem Mittagstisch, um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen und ab 15 Uhr mit Unterhaltungsmusik von der Blaskapelle Gremsdorf. Am Montag werden ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen serviert und um 18 Uhr spielt die Band "Scheinheilich" zum Kirchweihausklang. Danach sind alle Besucher zur Jubiläumsfeier eingeladen, die um 20 Uhr startet. An allen Tagen ist freier Eintritt.