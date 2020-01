Spur der Verwüstung in Adelsdorf aufgeklärt - Haupttäter ist ein Kind

Eine Serie von dramatischen Sachbeschädigungen hielt Adelsdorf seit Weihnachten in Atem: Wie die Polizei berichtet, kam es seit Weihnachten 2019 immer wieder zu Sachbeschädigungen in Adelsdorf.

Den traurigen Höhepunkt erreichte die Serie um Neujahr, als in Adeldorf in der Wiesenstraße ein Wohnmobil an zwei verschiedenen Tagen beschädigt wurde. In der Nacht vom 31.12.2019 auf den 01.01.2020 wurde das Wohnmobil erneut angegangen und mit einem Stein beschädigt. In der gleichen Nacht kam es zu weiteren Sachbeschädigungen an 5 verschiedenen Fahrzeugen in Adelsdorf.