Springbreak in Herzogenaurach: Frühlingsparty wie im Sommer

Beim "Spring Break Festival" herrschten am Samstag die besten Bedingungen für die Partybegeisterten: Es war sommerlich warm bis in den Abend hinein. Und das im April. Dazu gab es ein gut gemischtes Musikangebot mit hervorragenden Interpreten. Zeitweise herrschte dichtes Gedränge und überall sprang die Stimmung auf die Besucher über. Allerdings dürften es in diesem Jahr trotzdem "gefühlt" weniger Besuch als in den Vorjahren gewesen sein.

Während im Café Römmelt der Chef höchstpersönlich am Grill auf der Terrasse zum Wohl seiner Gäste beitrug, sorgte die Band "Rockwärtz" mit Coverrock und Hits aus den Charts der letzten 40 Jahre für Begeisterung. In der Herzobar konnte Bandleader Gabriel Morales von "Can que que" mit Salsa und südamerikanischer Musik begeistern und sogar das gesamte Team der Bar mitreißen. Tolle Stimmung war auch mit "Estico" im Ratskeller zu vespüren, die das Publikum mit viel Spaß mitrissen.



Michael Poteat als Favorit

Bei Dasslers mussten "2swing - Das Duo" zeitweise auf Besucher warten: Die Beiden brachten bekannte Lieder eigens interpretiert und hätten mehr Zuspruch verdient. Gewohnt drangvolle Enge herrschte auf der Tanzfläche im Bistro Kreis'l und dafür sorgte die Band "Smash", seit Jahren ein Begriff für gute Covermusic. Wer es etwas ruhiger mochte, der war bei Mike Hempel im Espressovita richtig. Der Interpret sorgte mit Gitarre und Mundharmonika sowie frechen Sprüchen für Aufmerksamkeit.

Neu dabei war in diesem Jahr das Restaurant Favorit in Niederndorf und Michael Poteat, der ehemalige stimmgewaltige Frontmann des Trios Washington, überzeugte mit seiner unübertroffenen Solo-Performance und schuf beste Laune. Auch Babeth im Bayerischen Hof brachte mit der Suche nach dem Glück den Glanz ihren ganz eigenen Sounds auf die Bühne.

Ein Heimspiel hatte Smiley & Friends im Backhaus und bei den Jungs aus Herzogenaurach ist der Name bereits Werbung genug. Schon zum "Inventar" der Frühlingsparty gehört Uwe Riedmüller im Shuttle Bus. Seine Fans konnten zwischen den Stationen seine Musik genießen, oder sie sangen kräftig mit.