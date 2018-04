Zweifel am Klassenerhalt sind nun beseitigt

Wenn die Bezirksoberliga-Handballer der HSG Erlangen/Niederlindach das vorletzte Saisonspiel verloren hätten, wäre es beim Thema Klassenerhalt eng geworden. "Wenn ich mir die Tabellen der Landesliga und der 3. Liga anschaue, kann es passieren, dass von oben so viele Teams nach unten kommen, dass auch der Neunte der Bezirksoberliga noch absteigen muss", erklärte HSG-Trainer Walter Anheuer, der stolz auf seine Mannschaft war. "Abgesehen von kurzen Durchhängern haben wir das richtig gut gemacht gegen die Regensburger, für die es um nichts mehr ging, die uns aber nicht geschenkt haben."

Die TS Herzogenaurach hat es dagegen verpasst, diese Saison besser abzuschließen als die vergangene. Im letzten Auswärtsspiel der Spielzeit ging das Team von Trainer Ingo Kundmüller in Regensburg leer aus und wird - vorausgesetzt, das noch ausstehende Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Winkelhaid wird gewonnen - Tabellenvierter bleiben.



HSG Erlangen/Niederlindach - ESV 27 Regensburg 32:28

In einer vom Start weg intensiv geführten Partie war die HSG effektiver und setzte sich über 3:1 und 6:3 bis auf 9:5 (17.) ab. Das 10:5 erzielte Robin Schmieding, der dabei schon den vierten Siebenmeter dieser Partie verwandelte, und veranlasste die Gäste zu einer Auszeit. Diese verpuffte zunächst, die HSG zog bis auf 14:7 davon (24.). Durch die deutliche Führung machte sich Sorglosigkeit bei den Hausherren breit, die Trainer Walter Anheuer auch mit einer Auszeit nicht vertreiben konnte, über 14:10 kamen die Gäste bis zur Pause bis auf 15:14 heran.



Drei schnelle Tore von Marco Loncar läuteten die zweite Halbzeit ein, doch Regensburg ließ sich nicht abschütteln, bis zum Stand von 24:22 (51.) hinkten die Eisenbahner immer zwischen zwei und vier Toren hinterher. Für eine Wende reichte die Kraft jedoch nicht mehr, mit einem Vier-Tore-Lauf zum 28:22 sorgte die HSG für die Entscheidung. In den letzten fünf Minuten ließen es die Hausherren dann wieder etwas zu locker angehen, der Sieg geriet jedoch nicht mehr in Gefahr.

HSG: Hückel, Schindler - Rühl, Gilg (3), Erhardt (1), Gumbert (2), Stübinger (5.), Kolbe, Grübel (1), Schmieding (11), J. Stübinger (1), Loncar (7), Sackmann (1), Ardiles



SG Regensburg II - TS Herzogenaurach 36:32

Zu Beginn präsentierten sich die Gäste ordentlich: Zwar stand die Abwehr nicht immer sicher, allerdings zogen die Schuhstädter stets nach und hielten bis zur 24. Minute gut mit. Kurz vor der Pause mehrten sich jedoch Fehlwürfe und technische Fehler, so dass die SG einen kleinen Vorsprung mit in die Kabine nahm (18:16).



Auch in der zweiten Halbzeit passte bei den Herzogenaurachern das Verschieben in der Abwehr nicht, obwohl Kundmüller explizit drauf hingewiesen hatte. So entstanden immer wieder Lücken, so dass sich Regensburg bis auf 26:22 absetzte (42.). Danach drückte die TSH aufs Tempo, war - begünstigt durch zwei Zeitstrafen - im Gegenstoß erfolgreich und konnte sich auf die Paraden von Torhüter Kai Kammerer, weshalb ein Punktgewinn fünf Minuten vor Schluss wieder in greifbare Nähe rückte (32:32). Allerdings brachten es die Schuhstädter in der Folge fertig, keinen einzigen Wurf mehr im gegnerischen Tor unterzubringen, so dass sie leer ausgingen.



Positiv war jedoch, dass jeder Spieler zum Zug kam - Spielpraxis, die vor allem für die jüngeren besonders wichtig ist. Kapitän Jonas Hirning erklärte: "Wir haben den gegnerischen Rückraumspielern zu viel Raum gelassen und einfache Tore kassiert. Im Angriff war die Fehlerquote zu hoch. Wir hatten gute Spielzüge und zeigten zum Schluss auch kämpferisch eine starke Leistung. Insgesamt war das aber zu wenig. Zum Saisonabschluss gegen Winkelhaid werden wir uns besser präsentieren."

TSH: Kammerer - Theiss, Hirning (4), Y. Wayand (3), T. Wayand (1), Janson (2), Wonner (6), Bellmann (3), Freund (1), Jonas (9), Marks (3), Hagen