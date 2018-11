Zum Ende hin geht den Longhorns die Kraft aus

Nachdem die Regionalliga-Basketballer der TS Herzogenaurach lange Zeit geführt hatten, ging ihnen gegen den MTSV Schwabing am Schluss die Puste aus. Durch einen starken Schlussspurt wendete die Heimmannschaft die Partie und schob sich dadurch in der Tabelle an den Longhorns vorbei.

Regionalliga Südost

MTSV Schwabing - TS Herzogenaurach 83:78

"Am Ende hat uns leider etwas die Fitness und auch teilweise die Erfahrung von Larry Hall gefehlt", sagte Nikola Jocic, Trainer der TSH. "Zwar waren die Schwabinger noch deutlich unerfahrener als wir, aber mit dem kurzfristigen Ausfall von Hall hat uns unser etatmäßiger Aufbauspieler gefehlt, der uns am Spielende noch mal Struktur und über das gesamte Spiel 25 intensive Minuten hätte geben können." Zunächst sah eigentlich alles sehr gut aus für die Longhorns. Fritz Eismann, der nach seinem Kreuzbandriss in der vorherigen Saison sein erstes Saisonspiel machte und sogleich den an Grippe erkrankten Hall auf der Aufbauposition ersetzte, spielte stark auf und initiierte einige schöne Angriffe der Herzogenauracher, die er entweder selbst abschloss oder seinen Kollegen mustergültig vorbereitete. Dadurch erspielten sich die Aurachstädter kurzerhand einen ersten kleinen Vorsprung, den sie im Viertelfortgang stabil hielten (14:19).

Im zweiten Viertel stellten sich die Gastgeber nun besser auf die aggressive Verteidigung der TSH ein und fanden im alles überragenden Nicholas Freer, der mit 23 Punkten Topscorer der Partie war, ihren Punktegaranten. Doch nach einer Auszeit von Jocic stellten die TSHler auf eine Zonenverteidigung um, was zu einigen Ballgewinnen und einfachen Fast-Break-Punkten führte, wodurch die Longhorns sich zur Halbzeit wieder auf 39:34 absetzten.

Nach der Pause merkte man den Aurachstädtern zunehmend die Erschöpfung, die aus der kurzen Rotation entstand, an und die Schwabinger schlugen daraus Kapital. Allen voran drehte Juniorennationalspieler Joshua Obiesie auf, welcher im dritten Abschnitt 10 seiner 21 Punkte erzielte und damit fast im Alleingang dafür sorgte, dass die Schwabinger den Longhorns die Führung entrissen. Zwar kämpften die Aurachstädter tapfer und fanden unter dem Korb immer wieder Lücken, die Patrick Horstmann und Ben Gahlert zu nutzen wussten, aber das konnte nichts daran ändern, dass die Gastgeber vor dem Schlussabschnitt mit 59:57 führten.

Energieschub im letzten Abschnitt

Im letzten Viertel drehten plötzlich der junge Robert Merz und der alte Hase Mike Kaiser mächtig auf und versetzten so den Aurachstädtern noch einmal einen Energieschub. Sie gingen erneut mit 65:64 in Führung, doch im weiteren Verlauf sollten die Schwabinger das Momentum stets leicht auf ihrer Seite haben. Das Duo Obiesie und Freer spielte immer wieder Pick and Roll für die Schwabinger, gegen das die Herzogenauracher Verteidigung nur noch schwerlich Gegenwehr leisten konnte. Schließlich gewannen die Gastgeber aufgrund der besseren zweiten Halbzeit verdient mit 83:78.

TSH: Merz (15), Kaiser (14), Schlindwein, Bauer (10), Übbing (4), Horstmann (14), Gahlert (13), Eismann (5), Dorberth (3)