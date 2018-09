Zeckern siegt im Duell der Aufsteiger

Einen gelungenen Saisoneinstieg gab es für Zeckerns Tischtennisspieler. Durch die Strukturreform im bayerischen Tischtennisverband (BTTV) wurde viele Spielklassen neu zusammengestellt, so dass die erste Damen- und die erste Herrenmannschaft der SpVgg auf überwiegend unbekannte Teams treffen. Die beiden Aufsteiger landeten zum Auftakt Siege, die im Kampf um den Klassenerhalt noch sehr wichtig sein können. Ebenfalls um den Klassenerhalt geht es für die Herren des SC Adelsdorf in der Landesliga Ostnordost, doch beim Derby in Erlangen wehrten sie sich vergeblich.

Frauen, Verbandsliga Nordost

SpVgg Zeckern - TTC Mainleus 8:5

Zum Aufsteigerduell hatte die SpVgg eine junge Mannschaft zu Gast. Nach dem Ausgleich in den Doppeln gab es auch im vorderen Paarkreuz eine Punkteteilung: Ingrid Straub gewann gegen das oberfränkische Nachwuchstalent Luisa Schönfeld, doch Frauke Langer konnte gegen die Nummer 1 der Gäste nur den ersten Satz für sich entscheiden. Dann sorgten Karoline Holmer und die für die erkrankte Janine Krebs ins Team gekommene Veronika Schüpferling für die 4:2-Führung. Doch Zeckerns Freude währte nur kurz, da Mainleus umgehend ausglich. Durch Holmers Sieg und Schüpferlings Niederlage stand es 5:5 - und alles deutete auf ein Unentschieden hin. Doch dann folgte der überraschende klare 3:0-Sieg von Holmer gegen die Spitzenspielerin des TTC. Daraufhin ließen sich Straub und Langer nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. bar Ergebnisse: Straub/Langer - Weiß/Fischer 3:1, Holmer/Schüpferling - Hübner/Schönfeld 0:3, Straub - Schönfeld 3:0, Langer - Hübner 1:3, Holmer - Fischer 3:1, Schüpferling - Weiß, 3:1, Straub - Hübner 1:3, Langer - Schönfeld 2:3, Holmer - Weiß 3:1, Schüpferling - Fischer 1:3, Holmer - Hübner 3:0, Straub - Weiß 3:1, Langer - Fischer 3:1

Männer, Landesliga Ostnordost

SpVgg Erlangen II - SC Adelsdorf 9:3

Dreieinhalb Stunden wehrten sich die Gäste verbissen, letztendlich jedoch verloren sie deutlich - zu deutlich. Sinnbildlich die Partie von SCA-Mannschaftsführer Simon Porsch, der sich nach einem 1:2-Rückstand (11:6, 10:12, 11:9) eindrucksvoll zurückmeldete und die Sätze 4 und 5 mit 13:11 und 14:12 für sich entschied. Nachdem Jürgen Zöbelein und Patrick Müller nach dem 0:4-Zwischenstand aus Adelsdorfer Sicht verkürzt hatten, war dieser Sieg der Höhepunkt der Aufholjagd. Danach gewann der SCA - auch wenn es in den Sätzen meist eng zuging - kein Spiel mehr. johö Ergebnisse: Groner/Gester - Porsch/Bräun 3:1, Speckner/Himmler - Zöbelein/Nagel 3:2, Dürrbeck/Häfner - Müller/Krumbeck 3:1, Speckner - Nagel 3:1, Dürrbeck - Zöbelein 1:3, Groner - Müller 1:3, Gester - Porsch 2:3, Häfner - Bräun 3:0, Himmler - Krumbeck 3:2, Speckner - Zöbelein 3:2, Dürrbeck - Nagel 3:0, Groner - Porsch 3:0

Männer, Bezirksliga 1 Nordwest

SC Markt Heiligenstadt - SpVgg Zeckern 4:9

Beide Teams spielten vergangene Saison noch Kreisliga, Heiligenstadt hat jedoch mit dem bayernligaerfahrenen Mario Krug den stärksten Spieler der Liga in seinen Reihen. So war es nicht verwunderlich, dass er außer seinen beiden Einzeln auch das Doppel für sich entschied. Allerdings setzte ihm Tobias Miemietz erheblich zu, denn er führte nach gewonnenem ersten Satz auch im nächsten Durchgang 10:9, brachte das Spiel aber nicht nach Hause. Das restliche Team der Gastgeber konnte zwar gegen die Zeckerner meist optisch mithalten, musste letztendlich aber meist gratulieren. Lediglich Heiko Hildel musste sich in seinem ersten Einzel knapp geschlagen geben und somit den vierten Zähler der Heiligenstädter zulassen. bar Ergebnisse: Krug/Schmidt - Hellmann/Ruppert 3:1, Matuszczak/Hofmann - Miemietz/Nüßlein 1:3, Seubert/Mai - Hildel/Galster 0:3, Krug - Nüßlein 3:0, Schmidt - Meimietz 2:3, Matuszczak - Hildel 3:2, Hofmann - Hellmann 0:3, Seubert - Galster 0:3, Mai - Ruppert 1:3, Krug - Miemietz 3:1, Schmidt - Nüßlein 1:3, Matuszczak - Hellmann 0:3, Hofmann - Hildel 1:3