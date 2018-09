Zahlt sich die Vorbereitung für Herzogenaurach aus?

Das Warten hat ein Ende, die Handballerinnen der TS Herzogenaurach starten in ihre zweite Drittligasaison. Am Sonntag brechen sie zu ihrer längsten Auswärtsfahrt gen Osten auf - mit dem HC Leipzig wartet der Topfavorit der Liga auf die TSH.

Nach der Insolvenz des Altmeisters im Jahr 2017 und dem damit verbundenen Rückzug aus der Bundesliga tritt das langjährige Aushängeschild des deutschen Damenhandballs zum zweiten Mal mit seiner ersten Mannschaft in der 3. Liga an. Im Zuge der Insolvenz verlor Leipzig viele Spielerinnen an andere Vereine. Doch die professionellen Strukturen und die langjährige erstklassige Jugendarbeit kamen den Sachsen zugute. So war es möglich, auch weiterhin eine schlagkräftige Truppe zu stellen, die im vergangenen Jahr den siebten Tabellenplatz der Staffel Ost erreichte.

Leipzig hat große Ziele

In diesem Jahr liegen die Ziele jedoch höher. Die Mannschaft von Trainer Jacob Dietrich peilt die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Der Kader der Sachsen besteht zum Großteil aus Spielerinnen, die vor einem Jahr mit der B-Jugend Deutscher Meister geworden sind. Mit den erfahrenen Zwillingen Jaqueline und Stefanie Hummel vom Bundesligisten HC Rödertal verstärkten sie sich zudem am Kreis und im Rückraum. Nach wie vor ist der HC Leipzig professionell aufgebaut und hat neben dem Cheftrainer auch Spezialistentrainer und eine breite medizinische Betreuung. Von solchen Bedingungen können die Herzogenauracher aktuell nur träumen.

"Der HC hat eine super professionelle Struktur und durch das Sportinternat einen ganz anderen Trainingsrhythmus als wir", sagt Trainer René Friedrich. Er erwartet eine eingespielte Mannschaft, die extrem aufs Tempo drücken wird. Doch bei allen Lobeshymnen auf den Gegner fügt Friedrich verschmitzt hinzu: "Die Wahrheit liegt auf dem Platz, wie man so schön sagt. Für uns ist es wichtig, über eine solide Abwehr ins Spiel zu finden und das Tempo der Leipziger anzunehmen."

Sowohl in der Vorwärtsbewegung als auch im Rückzug muss die Turnerschaft das schnelle Spiel von Anfang an mitgehen. Zudem haben die Handballdamen in der Vorbereitung intensiv an ihrem Positionsspiel gearbeitet und laut Trainerteam bereits gute Fortschritte erzielt: "Wir wollen ein druckvolles Angriffsspiel zeigen und kleine Fehler, die wir in den Vorbereitungsspielen noch gemacht haben, abstellen."

Dynamisch und torgefährlich

Neuzugang Laura Brockschmidt kann hierbei den Herzogenauracherinnen sicherlich weiterhelfen. Mit ihrer Dynamik und Wurfgewalt aus dem Rückraum bringt sie die Torgefahr mit, die sich jeder Trainer wünscht. Gemeinsam mit Laura Wedrich, die bereits im vergangenen Jahr eine herausragende Saison spielte, bildet sie auf der linken Rückraumseite ein schlagkräftiges Gespann. Auch die übrigen Positionen sind doppelt besetzt, was für Friedrich ein klarer Vorteil ist: "Wir wollen in Leipzig rege wechseln, um die Kräfte einzuteilen." Auf der rechten Seite geht das Duo Saskia Probst und Tanja auf der Außenbahn auf Torejagd, während Lisa Neumann und Leila Schneidereit im Rückraum wirbeln.

Auf der linken Außenbahn erwarten Sarah Stephan und Amelie Theobald die Gegenstoßpässe von Torhüterin Martina Ebersberger. Ebersberger, die eigentlich etwas kürzer treten wollte, wurde nochmals in die erste Mannschaft gerufen, um Juliane Gerling zu unterstützen. Die Nachwuchstorhüterin verpasste aus gesundheitlichen Gründen einen Großteil der Vorbereitung, kann nun aber wieder voll mittrainieren. Auf der zentralen Mitteposition zieht nach wie vor Nina Bestle die Fäden, die mit ihrer Übersicht die Mannschaft in den entscheidenden Momenten lenken kann. Unterstützt wird sie hierbei von Rückkehrerin Viktoria Egle.

Drachsler an der Hand verletzt

Am Kreis kommt gegen Leipzig Kristin Lang zum Einsatz, die im vergangenen Jahr wichtige Erfahrung in der gegnerischen Abwehr sammelte und auch in der eigenen Abwehrreihe eine wichtige Rolle spielt. Neuzugang und Kollegin am Kreis, Julia Drachsler, laboriert aktuell noch an einer Handverletzung. Sie wird aber mit nach Leipzig fahren, um sporadisch einspringen zu können. Nur auf die Verletzten Jana Lichtscheidel, Carole Mittelheisser und Leoni Heckel muss die TSH verzichten. So sind die Herzogenauracher rundum für den Saisonstart gewappnet.

Dies ist auch notwendig, da in der Halle an der Brüderstraße nicht nur ein hochklassiger Gegner, sondern auch zahlreiche Zuschauer auf sie warten. Im Schnitt kamen in der vergangenen Saison weit über 300 Fans zu den Heimspielen der Leipziger, die lautstark für Stimmung sorgten.