Weisendorf läuft heuer nicht auf Kollisionskurs

Kein Problem mit Fußball-WM





Vergoldeter Laufschuh für Sieger



Eine Schnapsidee war der neue Internetauftritt für den 33. Weisendorfer Hochstraßenlauf nicht. Unter hochstrassenlauf.de ist die Anmeldung für die Schnapszahl-Auflage der Veranstaltung am Samstag, 30. Juni, möglich. Zudem gibt es die Streckenpläne und weitere Informationen. Das Ziel: "Wir hoffen auf mehr Teilnehmer als die 160 im vergangenen Jahr", sagt Günter Rath, Vorsitzender des ausrichtenden Heimatvereins. Die Online-Anmeldung ist bis zum 27. Juni, 18 Uhr, freigeschaltet. Nachmeldungen nimmt der Veranstalter gegen Aufpreis bis eine Stunde vor dem jeweiligen Rennen entgegen.Das Wetter können die Organisatoren um Lauf-Erfinderin Brigitte Bärnreuther zwar nicht beeinflussen, den Termin dagegen schon. "Wir hatten zunächst Mitte Juli im Auge, da gibt es aber Konkurrenzveranstaltungen", erklärt Rath. 2017 wich der Heimatverein wegen des ansonsten gleichzeitig stattfindenden Sommerbiathlons in Neuhaus sogar kurzfristig auf Freitag aus. Ein ähnliches Planungschaos soll heuer vermieden werden. Die laufende Fußball-WM kommt jedenfalls nicht in die Quere: An dem Tag findet die erste von zwei Achtelfinalbegegnungen erst um 16 Uhr statt. Zu dieser Zeit wird auch der letzte Läufer längst im Ziel, sprich auf dem Gelände des Heimatmuseums sein.Los geht es um 12 Uhr mit den Bambini (Jahrgang 2011 und jünger), die 300 Meter auf dem Geh- bzw. Radweg vor sich haben. Die Schüler absolvieren ab 12.30 Uhr 1,5 Kilometer ebenfalls auf dem Geh-/Radweg mit einer Schleife zur Gerbersleite. Die Jahrgänge 2007 bis 2012 werden in drei verschiedenen Altersklassen gewertet und müssen geringe Steigungen auf Asphalt- und Schotterwegen bewältigen. Der Jugend- und Hobbylauf erstreckt sich eine Viertelstunde später über 4,5 Kilometer Richtung Reuth. Auch hier gibt es gesonderte Wertungen für U12, U14 und U16. Um 13.30 Uhr gehen die Walker an den Start. Auf den hügeligen 7,5 Kilometern auf Asphalt- und Waldwegen gibt es die Gelegenheit, das deutsche Sportabzeichen abzulegen. Der Startschuss zum zehn Kilometer langen Hauptlauf erfolgt um 14 Uhr. Neben U14, U16, U18 und U20 erfolgt eine Altersklassenwertung.Auch der Pokal beim 33. Hochstraßenlauf ist nur auf den ersten Blick eine Schnapsidee: Der männliche und weibliche Gesamtsieger erhält heuer einen vergoldeten Laufschuh. Einen Sonderpreis aus den Händen des Schirmherrs, Landrat Alexander Tritthart, erhält der oder die älteste Teilnehmer/in. Zudem werden in einer Art Stadtmeisterschaft die schnellsten Hauptläufer Weisendorfs und seiner Ortsteile gesucht. Und schließlich dürfen sich die schnellsten drei Mädchen und Jungen jeder Altersklasse im Rahmen des Schüler-Cups auf Sachpreise freuen. Die teilnehmerstärkste Schule bekommt von Hauptsponsor Peter Brehm einen Ausflug bezahlt.