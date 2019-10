TSH weist Mitfavoriten in die Schranken

Die Handballer der TS Herzogenaurach haben sich in der Bezirksliga nach einer überzeugenden und geschlossenen Mannschaftsleistung gegen die HG Hemau/Beratzhausen durchgesetzt. Am Ende eines temporeichen Spiels hieß es 33:27 (18:14) für die Hausherren, die dadurch zwei wichtige Punkte gegen einen Mitfavoriten um den Aufstieg sammelten.

Bezirksliga West Ostbayern

TS Herzogenaurach - HG Hemau/Beratzh. 33:27

Obwohl es erst das dritte Spiel der Saison war, betrachteten beide Mannschaften das Duell als richtungsweisend. Herzogenaurach erwischte den erhofft guten Start in die Partie, die Gäste hielten jedoch über ihr schnelles und effizientes Angriffsspiel gut mit. Während beide Mannschaften offensiv überzeugten, standen die Abwehrreihen zu passiv und ließen zu viele Räume zu. Dies resultierte in vielen Toren auf beiden Seiten, so dass es nach zehn Minuten schon 8:7 stand. In der Folge stellte sich die Abwehr der TSH allerdings besser auf den gegnerischen Rückraum ein und auch Torhüter Moritz Langer fand besser in die Partie (15:10). Das Schiedsrichtergespann pfiff nun auf beiden Seiten eine strenge Linie und die Hausherren überstanden eine sehr gefährliche Situation in dreifacher Unterzahl. Zufrieden ging die TSH mit einem verdienten Vorsprung von vier Treffern in die Kabine (18:14).

Da sich auch in der zweiten Hälfte die Strafen häuften, blieb es ein temporeiches Spiel mit vielen Räumen, die die Herzogenauracher um Kapitän Jonas Hirning bestens ausnutzten. Über eine stabilere Abwehr machten sie es dem Gegner außerdem schwer, zu Torerfolgen zu gelangen, und auf der anderen Seite fielen einige einfache Tore über Tempogegenstöße. Nach einem 6:0-Lauf war das Spiel entschieden (28:17, 45.).

In der Schlussviertelstunde spielten die Hausherren durch etliche Zeitstrafen (insgesamt 22 im Spiel) nahezu permanent in Unterzahl. Insgesamt gab es drei Rote Karten für die TSH und eine aufseiten der Gäste. In einer etwas wilden Schlussphase verkürzte die HG noch mit einem Siebenmeter in letzter Sekunde auf sechs Tore (33:27).

TSH-Spielertrainer Ingo Kundmüller sagte: "Gegen einen der wohl stärksten Gegner aus der Liga konnten wir spielerisch überzeugen und zugleich im direkten Vergleich ein gutes Polster für das Rückspiel erkämpfen. Lediglich die letzten zehn Minuten waren etwas zerfahren."

TSH: Gundlack, Langer - A. Theiss, Hirning (7/3), Hablowetz, Kares (2), Schmidt (3), T. Wayand (1), Wonner (6), Kundmüller (8/3), Schwandner (4), Hagen, Ardiles, Sieber (2)