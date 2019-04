TSH dreht auf, HSG bricht ein

Die Handballer der HSG Erlangen/Niederlindach wollten im Duell mit dem Tabellennachbarn aus Regensburg die Hinspielniederlage vergessen machen. In Regensburg hatte die HSG lediglich 18 Treffer - die schlechteste Angriffsleistung der Saison. Das ging nach hinten los, denn die Niederlindacher kamen erneut nur auf 18 Tore.

Ganz anders die TS Herzogenaurach: Einen Tag nach der unglücklichen Heimniederlage gegen Altdorf legte die TSH den Schalter um und lieferte die wohl beste Leistung dieser Saison ab. Am Ende einer intensiv geführten Partie gegen Forchheim ging die TSH als der souveräne Sieger vom Platz und gewann durch den 38:27-Erfolg zudem den direkten Vergleich.

Bezirksoberliga

TS Herzogenaurach - HC Forchheim 38:27

Ein Sieg musste her, um sich gute Chancen auf den Klassenerhalt zu erhalten. Das Team um Kapitän Jonas Hirning legte einen furiosen Auftakt hin: Die Abwehr stand felsenfest und im Verbund mit dem erneut glänzend aufgelegten Torhüter Kai Kammerer verzweifelten die Gäste aus Forchheim in der Anfangsphase. Durch eine hochkonzentrierte Leistung im Angriff und ein sehr effizientes sowie schnelles Offensivspiel ließ Herzogenaurach den Gegner überhaupt nicht ins Spiel kommen, so dass es nach 13 Minuten 9:1 für die Hausherren stand. Forchheim verkürzte zwischenzeitlich etwas, da durch mehrere Wechsel der Spielfluss der Herzogenauracher gehemmt wurde (15:11). Es kam allerdings nur kurz Spannung auf, da die Hausherren ihrerseits direkt die passende Antwort fanden und sich bis zur Pause wieder einen beruhigenden Vorsprung erarbeiteten (18:11).

Die zweite Hälfte begann wie die erste. Die Forchheimer verzweifelten zusehends, da der direkte Vergleich zugunsten der TSH ausfallen würde, falls die Niederlage höher als mit acht Toren Differenz ausfiele. Hierdurch entwickelte sich in der Schlussviertelstunde ein äußerst hitziges Spiel, in welchem aber weiterhin die Herzogenauracher den kühleren Kopf bewahrten und unbeeindruckt weiterhin ihre Leistung abriefen.

Den direkten Vergleich vor Augen blieb die Motivation hoch und führte zu einem weiterhin spielerisch sehenswerten Auftritt der TSH, die auch einige Zeitstrafen gegen den Gegner konsequent ausnutzte. Zehn Minuten vor Schluss war beim Stand von 36:19 alles entschieden. Vor allem Marco Jonas war in dieser Phase kaum zu halten und steuerte insgesamt zehn Treffer bei. Er war damit der als Top-Torschütze seines Teams.

Die Forchheimer probierten es mit einer offensiven Manndeckung gegen mehrfach in Unterzahl spielende Herzogenauracher. Das zeigte Wirkung, da plötzlich zu viel Nervosität bei den TSH-Akteuren herrschte und den Gästen ein 6:0-Lauf innerhalb von fünf Minuten gelang (36:25). In den Schlussminuten brachten die Hausherren wieder Ruhe ins eigene Spiel ein. Die TSH steht nun auf Platz 8 in der Tabelle und ist am punktgleichen HC Forchheim vorbeigezogen. Vor dem finalen Spieltag in Regensburg hat Herzogenaurach nun eine gute Ausgangsposition für den Klassenerhalt. mts

TSH: Kammerer S., Kammerer K. - Kares (2), Hirning (1), Welker (1), Hablowetz (3), Wayand Y., Hehr Bellmann (4), Kundmüller (4), Sieber (6), Jonas (10/2), Schwandner (7)

HSG Erl./Niederlindach - SG Regensburg II 18:29

Die Partie stand aus HSG-Sicht unter schlechten Vorzeichen, da durch Verletzungen der Kader vor allem im Rückraum stark dezimiert war. Trotzdem gelangen in den ersten Minuten leichte Tore durch verdeckte Würfe. Die Regensburger brauchten zehn Minuten, um sich darauf einzustellen (6:4). In der Folge gelang der HSG im Angriff nichts mehr und Regensburg setzte sich kontinuierlich ab. Ein direkt verwandelter Freiwurf zur Halbzeitpause setzte den Schlusspunkt einer verkorksten ersten Halbzeit (10:15).

In der Pause wurde die Abwehr der Niederlindacher neu eingestellt. Das zeigte sofort Wirkung: Das Zusammenspiel der Abwehr mit Torwart Lukas Hückel funktionierte nun besser und er entschärfte einige wichtige Bälle. Zudem wurden in dieser Phase technische Fehler der Regensburger direkt in schnelle Tore umgemünzt (15:17, 45.). Ein Sieg schien zu diesem Zeitpunkt wieder möglich.

Doch nach einer Auszeit bauten die Gäste mit simplen taktischen Mitteln den Vorsprung innerhalb von fünf Minuten wieder auf fünf Tore aus. Bei der HSG machten sich die mangelnden Wechselmöglichkeiten bemerkbar. Im Angriff fehlte jegliche Durchschlagskraft von allen Positionen, so dass bis zum Schlusspfiff nur noch zwei Treffer gelangen.

Trotz Rang 5 könnte Niederlindach eine entscheidende Rolle im Abstiegskampf spielen. Am Samstag um 18 Uhr ist die HSG in Nabburg zu Gast, die die Abstiegsränge unbedingt noch verlassen wollen. Patzt die HSG, setzt das die anderen Kandidaten um die TS Herzogenaurach unter Druck.

HSG: Hückel, Schindler - Ardiles, Erhardt (4), Gumbert, Hauer (2), Laubmann (1), Sackmann (5), J. Stübinger (2/2), Willert (4), Wilferth