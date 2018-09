TSH-Damen: Pleite in Leipzig

Bis in die Haarspitzen motiviert und voller Vorfreude auf das erste Saisonspiel brachen die Herzogenauracher Handballerinnen am Sonntag nach Sachsen auf. Der erste Gegner in der neuen Saison war Titelaspirant HC Leipzig. Dieser setzte direkt ein Ausrufezeichen hinter sein Saisonziel und besiegte die Fränkinnen deutlich mit 32:23.

Spielaufbau von Anfang an gestört

Mit über 500 Fans im Rücken zeigte der HC Leipzig von Anfang an, wer der Chef in der Halle war. Mit einer sehr beweglichen 6:0-Abwehr störten sie von Beginn an den Herzogenauracher Spielaufbau. Nach der 2:0-Führung durch den Gastgeber gelang den Herzogenauracherinnen mit dem 2:2 das letzte Mal der Ausgleich im gesamten Spielverlauf. Von da an dominierten die Sächsinnen die Partie und erhöhten die Führung Tor um Tor. Immer wieder waren es die unermüdlichen Lucy-Marie Kretzschmar, Tochter des früheren Weltklasse-Handballers Stefan Kretzschmar, und Julia Weise, die druckvoll die Herzogenauracher Abwehr in Bewegung brachten. Mit Kreuzbewegungen zogen sie den Innenblock auseinander und zeigten im Eins-gegen-eins ihre individuelle Klasse.

Die TSH hingegen kam von Anfang an nicht ins Spiel. Im Angriff verpasste sie es, klare Torchancen herauszuspielen und verzettelte sich in kraftraubende Einzelaktionen. Zu oft blieben die Herzogenauracherinnen dabei in der Leipziger Abwehr hängen oder fanden in der starken Torhüterin Ellen Janssen ihren Meister. Die Leipzigerinnen nutzten die überhasteten Ballverluste der Gäste und schalteten blitzschnell auf Gegenangriff um. So erzielten sie einfache Tore aus der ersten und zweiten Welle heraus und bauten bis zur Halbzeit den Vorsprung auf 17:9 aus. In der Halbzeitpause ermutigte das Trainergespann René Friedrich und Steffi Mittasch seine Mannschaft, sich auf die Grundlagen zu konzentrieren. Die Abwehr sollte klarer geordnet und die Angriffe besser ausgespielt werden. Personell schöpfte Friedrich aus dem Vollen und setzte alle Spielerinnen ein.

Schon Mitte der ersten Halbzeit wechselte René Friedrich Laura Brockschmidt und Julia Drachsler ein, die neuen Wind in die Partie brachten. Außerdem übernahm Juliane Gerling die Torhüterposition von der glücklosen Martina Ebersberger. Gerling machte ihren Job gut und wehrte unter anderem einen Gegenstoß ab.

Abstand zu hoch

In der zweiten Halbzeit lösten die Herzogenauracherinnen sowohl im Angriff als auch in der Abwehr die Spielsituationen cleverer. Doch war der Abstand bereits zu hoch und die HCler zu stark, um das Spiel noch zu drehen. Letztlich gewann der HC Leipzig, der in der vergangenen Saison zu Hause kein Spiel verlor, verdient mit 32:23.

Obwohl sich die Herzogenauracherinnen einen besseren Saisonstart hätten vorstellen können, fand Trainer René Friedrich nach dem Spiel aufbauende Worte: "Es war natürlich undankbar, gegen den Titelfavoriten nicht ins Spiel zu finden und immer einem Rückstand hinterherzulaufen. Dennoch haben wir nie aufgegeben und es hat uns richtig Spaß gemacht, vor dieser Kulisse zu spielen."

Das nächste Spiel vorbereiten

Zudem waren sich nach dem Spiel alle einig, dass sich in Leipzig noch so manches Team die Zähne ausbeißen wird. Jetzt gilt es, die positiven Ansätze aus der Partie herauszufiltern und sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. In der neuen Trainingswoche möchte Friedrich nun an den richtigen Schrauben drehen und vor allem in der Abwehr wieder die gewohnte Ordnung herstellen.

Im Hinblick auf den nächsten Gegner, die TSG Eddersheim, erwartet Trainer Friedrich ein Spiel auf Augenhöhe. Ziel ist es, vor heimischer Kulisse die Punkte in Herzogenaurach zu behalten. TS Herzogenaurach: Ebersberger, Gerling, Drachsler 3, Stephan 1, Egle, Wedrich 3/2, Bestle 2, Brockschmidt 2, Probst 4/1, Schneidereit 2, Lang 3, Theobald, Küffner, Neumann 3.