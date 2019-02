TSH bricht in der zweiten Halbzeit ein

Es war die erwartet schwierige Aufgabe für die Bezirksoberliga-Handballer der TS Herzogenaurach: Zur Halbzeit war das Spiel gegen den favorisierten HC Erlangen III durch eine gute Leistung der Gastgeber noch offen, eine Schwächephase anfangs der zweiten Hälfte sorgte dann aber für eine deutliche 24:31-Niederlage.

Männer, Bezirksoberliga

TS Herzogenaurach - HC Erlangen III 24:31

Vor der Begegnung waren die Rollen klar verteilt: Die TSH hatte nur Außenseiterchancen gegen ein Team aus Erlangen mit einem breiteren Kader in guter Form. Den besseren Start in die Partie erwischten direkt die Gäste, die sich in den ersten Spielminuten bereits einen kleinen Vorsprung erarbeiteten. In der 13. Minute gelang den Erlangern bereits eine etwas deutlichere Führung (10:6).

Die Abwehr der Herzogenauracher bekam keinen Zugriff auf die Rückraumspieler der Gäste, die recht einfach zu Torerfolgen kamen, während im Offensivspiel nahezu nur über Marco Jonas aus dem Rückraum Treffer erzielt wurden. Im Verlauf der ersten Hälfte stellte sich die Abwehr besser auf den gegnerischen Angriff ein, so dass keine zu einfachen Gegentreffer mehr kassiert wurden. In der Offensive wurde der Ball deutlich besser laufen gelassen. Am Ende der ersten Halbzeit waren die Herzogenauracher wieder dran (15:16).

Das gefühlte Oberwasser und die Chance auf den Ausgleich wurden im ersten Angriff in der zweiten Hälfte jedoch fahrlässig vergeben - der Auftakt zu einer gnadenlos ausgenutzten Schwächephase der Hausherren. Auf einmal war Unsicherheit im Offensivspiel der Herzogenauracher zu spüren. Die Gäste kamen zu mehreren einfachen Ballgewinnen, verbunden mit schnellen Gegenstoßtoren. In den ersten elf Minuten gelangen den Erlangern acht Tore in Folge und die Partie war entschieden. Die TSH vergab auf der anderen Seite hundertprozentige Abschlüsse, so dass der Gegner leichtes Spiel hatte, sich abzusetzen. Schließlich fing sich die Mannschaft wieder und leistete mehr Gegenwehr.

Marco Jonas wehrte sich mit 13 Treffern am stärksten gegen die Niederlage. Das reichte allerdings nicht, da die Erlanger stets eine passende Antwort parat hatten und nichts mehr anbrennen ließen. TSH-Trainer Ingo Kundmüller sagte nach dem Spiel: "Unerklärlicherweise haben wir den Beginn der zweiten Hälfte komplett verschlafen und konnten nicht an unsere Leistung vor dem Pausenpfiff anknüpfen. Hier etwas Zählbares zu holen wäre schön gewesen, die kommende Begegnung ist allerdings wichtiger, da ein Sieg gegen Weiden im Abstiegskampf von höchster Bedeutung ist. Wir dürfen uns in Weiden keinesfalls so eine Schwächephase wie in diesem Spiel erlauben, dann bin ich guter Dinge für einen Erfolg dort."

TSH: Kammerer S., Langer, Kammerer K. - Kares, Hirning (2), Welker (2), Hablowetz, Busch, Hehr, Freund, Bellmann (1), Kundmüller (5), Sieber (1), Jonas (13/1) - Münch