TSG kehrt zurück in die Kreisliga

Die Volleyballerinnen der TSG Weisendorf spielen in der kommenden Saison wieder Kreisliga. Das Team nutzte seine Chance in der Relegation und erfüllte sich den Traum vom Aufstieg. Die TSG fuhr in voller Mannschaftsstärke und mit zahlreichen Fans nach Nürnberg, um die Spiele gegen den gastgebenden Post-SV und den TV Lauf zu bestreiten. Ein Sieg hätte rein rechnerisch für den Aufstieg gereicht, aber weil Weisendorf auch die bislang höherklassigen Lauferinnen bezwang, wuchs die Vorfreude auf die kommende Saison noch ein Stückchen mehr.



Post-SV Nürnberg - TSG Weisendorf 1:3

Zunächst begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe, am Ende des ersten Satzes bewies Nürnberg Nervenstärke (26:24). Danach veränderte Weisendorf die Aufstellung, was jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachte. Erst nach einer Auszeit beim Stand von 14:11 brachten fünf gut platzierte Aufschläge von Beate Schmidt die Wende - Weisendorf setzte sich mit 25:20 durch.

Der dritte und vierte Satz liefen dann hervorragend für die Gäste. Nachdem Tamara Schwarz den Gegner mit einer Aufschlagserie (11:0) unter Druck gesetzt hatte, legte Sarah Zinko acht Angaben zum zwischenzeitlichen 18:3 nach. Der Satzgewinn (25:10) war nur noch Formsache. Eine starke Abwehrleistung - besonders durch Ina Kuhn und die eingewechselte Antje Schmidt - führte im vierten Satz mit dem 25:19 zur Entscheidung.



TV Lauf - TSG Weisendorf 1:3

Nachdem auch Lauf die Nürnbergerinnen bezwungen hatte (3:0), war der Druck des Gewinnen-Müssens auf beiden Seiten weg. Weisendorf brauchte nach der langen Pause zwischen den Spielen etwas, um in Schwung zu kommen. Trotz zweier Auszeiten und Spielerwechsel war der Satzverlust nicht zu verhindern (22:25). Doch die TSG zeigte die richtige Reaktion, bekam im Lauf des zweiten Satzes die Annahme in den Griff. Beim Stand von 17:20 wurde die Aufholjagd gestartet, die Dank der guten Angriffe von Kathrin Neudecker auf der Diagonalposition von Erfolg gekrönt war (25:22).

Im dritten Satz lief dann alles rund. Eigenfehler wurden vermieden, Sophie Jung lieferte mit hervorragendem Zuspiel die nötigen Vorlagen für gezielte Angriffe, die Freia Schmidt auf der Mitteposition verwandelte. Die Feldabwehr stand gut, so dass Lauf Schwierigkeiten hatte, Bälle zu platzieren. Mit 25:16 übernahm Weisendorf die Führung. Doch Lauf wollte sich nicht geschlagen geben, bewegte sich im vierten Satz bis zum Stand von 19:19 auf Augenhöhe. Erst nach einer Auszeit brachte die TSG das entscheidende Quäntchen mehr an Einsatzfreude und Siegeswillen auf das Feld: Druckvolle Angriffe von Kapitänin Karla Kuchenreuther führten zum Satzgewinn (25:20) und zum Gruppensieg, der den Aufstieg in die Kreisliga vollends besiegelte.

TSG: Sophie Jung, Karla Kuchenreuther, Ina Kuhn, Kathrin Neudecker, Antje Schmidt, Beate Schmidt, Freia Schmidt, Tamara Schwarz, Sarah Zinko rl