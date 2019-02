TS Herzogenaurach: Kleiner Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Dass diese Partie eine besondere Bedeutung hatte, war allen Anwesenden klar. Sowohl die TSH als auch Nabburg-Schwarzenfeld stecken im Abstiegskampf. Dementsprechend motiviert begann beide Teams das Spiel, bei dem am Ende die Bezirksoberliga-Handballer der TS Herzogenaurach die Nase vorn hatten. "Wir wussten, worum es geht", sagte Herzogenaurachs Co-Trainer Norbert Münch. "Es war ein Schlüsselspiel der Rückrunde und unser Ziel war es, zu gewinnen und am besten auch den direkten Vergleich für uns zu entscheiden. Dies ist uns beides gelungen, zwar nur mit dem minimalsten Ergebnis, aber dieses gibt uns eine gute Ausgangslage und könnte am Ende der Saison noch sehr wichtig werden."

Bezirksoberliga

TS Herzogenaurach -Nabburg-Schwarzenfeld 23:20

Die Gastgeber fanden etwas besser in die Begegnung und verwandelten die ersten Angriffe sicher, während die Gäste fahrlässig im Abschluss waren (6:4). Dann kam es allerdings zu einem Bruch im Spiel der Hausherren, plötzlich gelang im Angriff nichts mehr und im Gegenzug kassierten sie vier Treffer in Folge. Die TSH lief diesem Rückstand von zwei bis drei Toren hinterher und zeigte sich einfallslos. Nach der Führung der Gäste zum 13:9 hatten diese gefühlt deutliches Oberwasser, der gegnerische Torhüter parierte mehrfach freie Würfe vom Kreis. Durch die Hereinnahme von Moritz Langer in das TSH-Gehäuse wendete sich das Blatt. Die Abwehr ließ bis zur Halbzeit zusammen mit einigen Paraden des Keepers nur noch einen Treffer zu und kam wieder etwas heran (12:14).

Herzogenaurach tut sich schwer

Nach der Pause war der Spielstand schnell ausgeglichen (15:15). Von da an entwickelte sich das Spiel auf Augenhöhe, bis die Gäste wieder mit zwei Treffern in Führung gingen (18:20). In dieser Phase taten sich die Gastgeber besonders schwer.

Die Schlussviertelstunde wurde sehr speziell. Die Torhüter von beiden Mannschaften zogen den jeweiligen Offensiven den Zahn und ließen kaum mehr etwas anbrennen. Herzogenaurach war jedoch die spielbestimmende Mannschaft und brachte durch eine aggressive Abwehr mit dem überragend aufgelegten Moritz Langer im Tor den Gegner zur Verzweiflung. Nabburg gelang letztlich kein einziger Torerfolg mehr. Dementsprechend boten sich den Herzogenaurachern zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel deutlich für sich zu entscheiden. Aufgrund der vielen Fehlwürfe blieb es allerdings bis zur 57. Minute spannend, in der erstmals ein kleiner Vorsprung erarbeitet wurde (22:20). Durch zwei weitere Glanzparaden des TSH-Keepers wurde der Sieg letztlich abgesichert und durch den Schlusstreffer zum 23:20 glückte sogar noch das Ziel, den direkten Vergleich zum Hinspiel zu gewinnen.

"Wir haben trotz eines längeren Rückstandes sicherlich nicht unverdient gewonnen. Auf beiden Seiten waren die Torhüter überragend, aber in der zweiten Halbzeit stand unsere Abwehr mit unserem Torwart Moritz noch besser als vergangene Woche", sagte Co-Trainer Münch. "Das Ergebnis hätte am Ende viel deutlicher ausfallen können, wenn wir nicht so ineffizient im Angriff gewesen wären. Dieser Sieg kann aber als kleiner Befreiungsschlag gewertet werden, auf dem wir aufbauen können."

TSH: Kammerer, Langer - Hirning (6/2), Welker, Hablowetz, Y. Wayand (1), Freund, T. Wayand (2), Bellmann (2), Kundmüller (3), Sieber (3), Jonas (2), Funke (1), Schwandner (3) - Münch