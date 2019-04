Toto-Pokal im Kreis ER/PEG: Treffer nur im Elfmeterschießen

Der ASV Weisendorf ist durch ein 3:2 nach Elfmeterschießen gegen die DJK Hallerndorf ins Toto-Pokal-Halbfinale eingezogen. Endstation war hingegen für den SC Adelsdorf in Ermreuth (3:4). Die Halbfinalspiele zwischen Ermreuth und Ottensoos sowie Weisendorf und Lauf finden bereits am Mittwoch statt.

Toto-Pokal, Viertelfinale

DJK Hallerndorf - ASV Weisendorf n.E. 2:3

Auf dem kleinen B-Platz schlug sich die DJK achtbar, weil die Gäste aus ihren Chancen zu wenig machten. "Wir hatten gute Chancen, das Spiel schon während der regulären Zeit zu entscheiden”, sagte Sportvorstand Norbert Kreiner. "Aber zweimal hielt der Torwart gut." Die Hausherren hielten kämpferisch und mit vielen langen Bällen dagegen. Im Elfmeterschießen wurde Fabian Zwingel der Held der Partie, denn der ASV-Torwart entschärfte zwei Schüsse, einen setzten die Hausherren neben den Kasten. So konnte sich Weisendorf sogar einen Pfostentreffer und einen Schuss über die Latte leisten.

SV Ermreuth - SC Adelsdorf 4:3

Ohne Elfmeterschießen brachten die Kreisliga-Spitzenteams mehr Tore zustande. Wobei es auch in dieser Partie einen Strafstoß gab, den der Ermreuther Andreas Hammerand allerdings an den Pfosten nagelte (20.). Zuvor hatte Christian Kuschnig nach gelungener Kombination für die SVE-Führung gesorgt (12.), die Richard Steiner volley in den Giebel egalisierte (21.). Mit dem Pausenpfiff kopierte Bastian Klenner das erste Tor. Kuschnig nutzte das Chaos im Strafraum per Kopf (80.), Patrick Wiesnet verkürzte postwendend aus der Drehung. Für die Entscheidung sorgte Lucas Strassgürtel mit einem Kopfball aus nächster Nähe (88.). Gleich nach dem Eigentor von Ersatzkeeper Thomas Läufer (94.) war Schluss.

ASV Forth - SK Lauf 2:5

"Es war ein Zwei-Klassen-Unterschied zu sehen", sagte Gästetrainer Daniel Hanisch. Der Übungsleiter ärgerte sich aber, dass seine Mannschaft die Partie zu locker nahm und die sich bietenden Chancen nicht konsequent nutze. Dies nutzten die Hausherren zum zwischenzeitlichen Ausgleich, nach dem 1:1 schraubten die Gäste das Ergebnis aber immer in die Höhe.

FC Ottensoos - SV Buckenhofen 3:0

Der Bezirksligist verpasste gegen den wahrscheinlichen künftigen Bezirksligisten die entscheidenden Momente, hatte Pech mit Schiedsrichterentscheidungen wie beim nicht gegebene Elfmeter für David Knauer und tat sich schwer mit dem Ottensooser Pressing. Florian Schuhmann mit einem Aufsetzer aus 20 Metern (20.) erzielte das 1:0. Nachdem Johannes Schmidt wegen gefährlichen Spiels "Gelb-Rot" gesehen hatte (60.), schraubten die Gastgeber das Ergebnis in die Höhe (70., 80.), wobei Torwart Felix Bischoff das dritte Tor auf dem Silbertablett servierte.