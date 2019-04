A-Klassen: Topteams zeigen sich in Torlaune

Das Derby gewinnen und dranbleiben am Tabellenführer SV Tennenlohe II: Das war das Ziel der beiden Tabellennachbarn BSC und Siemens Erlangen in der A-Klasse 2. Das bessere Ende für sich hatte der BSC und übernimmt damit Rang 2. Eine herbe Abreibung musste Frimmersdorf in Reundorf hinnehmen (0:8) und bleibt im neuen Kalenderjahr weiter ohne Punktgewinn in der A-Klasse Bamberg 3.

A-Klasse 1 ER/PEG

SG Höchstadt/Gremsdorf - SG Uehlfeld/Emskirchen 10:1

Gegen einen ersatzgeschwächten Gast, der lediglich mit elf Spielern antrat, hatte der Tabellenführer leichtes Spiel. Die Heimelf dominierte vom Anpfiff weg und führte zur Halbzeit bereits mit 5:0. Markus Uyar (4., 17.), Jim Lutumba (12.), Daniel (26./Foulelfmeter) und Steffen Kratz (44.) trafen. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber nicht locker und legten durch Steffen Kratz (46.) und Lutumba (57./Foulelfmeter, 53.) nach. Für den einzigen Uehlfelder Lichtblick sorgte Michael Müller. Ihm gelang per Fernschuss von der Mittellinie der Ehrentreffer (57.).

In der verbleibenden Spielzeit steuerten Mehmet Sögütlü (60.) und Cagri Zengin (87./Foulelfmeter) die weiteren Tore bei. Die späten Platzverweise für Sögütlü (90., Höchstadt) und Thomas Schmitt (85., Uehlfeld) hatten keine Auswirkungen auf den Spielverlauf.

SV Langensendelbach II - SC Aurachtal-Münchaur. 7:4

Eher an Handball erinnerte das Endergebnis, geschuldet war das den luftigen Abwehrreihen auf beiden Seiten. In einem eher schwachen Spiel markierte Markus Ursprung die SV-Führung (4.), Routinier Dirk Wehnert glich aus (6.). Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Fabian Schöbel die Heimelf per Doppelschlag zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt auf die Siegerstraße (41., 45.).

Im zweiten Abschnitt überschlugen sich die Ereignisse: Andreas Engerer gelang der Anschluss (52.), Dominik Übel schlug zurück (56.). Münchaurach bewies Moral und glich durch den eingewechselten Joachim Doll aus (60., 65.). In der Folgezeit ging es hin und her, ehe Felix Derrfuß (80.), Sebastian Jung (83.) und Markus Ursprung (90.) die Gastgeber zum Heimsieg schossen.

SC Adelsdorf II - SG Niederlind./Weisend. 0:3

Wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg sammelte die SG, obwohl die Partie im ersten Abschnitt ausgeglichen war. Beide Seiten kamen zu Gelegenheiten. Nach dem Seitenwechsel profitierte Murat Ciftci von einer Unachtsamkeit in der SC-Abwehr und vollendete ein Zuspiel von Nexhat Zekiri (63.). Nach Ciftcis zweitem Treffer, diesmal durch Adham Abu-Zalam vorgelegt, war die Vorentscheidung gefallen. Mit dem Schlusspfiff fuhr Niederlindachs Marc-Dominique Braun seinem Gegenspieler rabiat in die Beine und sah die Ampelkarte (90.+2). Den Schlusspunkt setzte Torjäger Zekiri (90.+3).

TSV Vestenbergsgreuth - SC Herzogenaur.-Nord 11:1

Mit dem Anpfiff begann Einbahnstraßenfußball: Jonathan Willner (14.), Fabian Lunz (22., 29.) und Felix Dietsch (33.) schossen den Favoriten in Führung, Mustafa Syam betrieb Ergebniskosmetik (41.). Er vollendete den einzigen SC-Angriff im ersten Abschnitt. Danach rollten weitere Greuther Angriffe: Johannes Hack (60.) und Christian Lottes (63.) sorgten schnell für klare Verhältnisse, ehe die Stunde des eingewechselten Christian Fürstenhöfer schlug. Binnen neun Minuten schnürte der TSV-Angreifer einen Hattrick (68., 69., 77.). Die weiteren Treffer besorgten Christian Lottes (83.) und Philipp Schierer (87.). Die einzige Chance der Gäste parierte Torwart Florian Grohganz stark, als er einen Freistoß aus dem Winkel fischte (64.).

A-Klasse 2 ER/PEG

Türk. SV Erlangen - ASV Herpersdorf II 2:1

Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres präsentierten sich die Hausherren in guter Frühform. Ayhan Ertas schoss den TSV in Führung (15.), dann bissen sich die Heimangreifer am stark aufgelegten ASV-Keeper Michael Seitz die Zähne aus. Er hielt sein Team über die gesamten 90 Minuten im Spiel. Nach dem 2:0 durch Cemal (53.) folgte die Antwort der Gäste prompt: Tom Ungar erzwang ein Eigentor der Hausherren (64.). In der verbleibenden Spielzeit verpassten es die Erlanger, für die Entscheidung zu sorgen.

Siemens Erlangen - BSC Erlangen 2:3

Drei Freistöße schoss Christopher Dommick in den Sechzehner der Hausherren, dreimal sah Torwart Bertrand Nantchouang nicht gut aus und der BSC gewann das Spitzenspiel gegen die favorisierten SGSler. Thomas Batz verlängerte den ersten Freistoß per Kopf unter die Latte (27.), ehe Milan Todorovic nach einem Querpass ausglich (1:1). Noch vor der Pause staubte Yassine Chaouch einen fallen gelassenen Freistoß ab (38.). Per Seitfallzieher glich Nuhi Syleymani erneut aus, doch als Mike Weiß mit dem Schlusspfiff den letzten Freistoß zum 2:3 einköpfte, konnte der Gastgeber nicht mehr reagieren und verlor den zweiten Tabellenplatz. "Wir waren nicht die Favoriten, aber wir wussten, wenn wir sie bearbeiten, haben wir eine Chance", so der Büchenbacher Trainer Udo Prell.uwke

DJK Erlangen II - ASV Pettensiedel 4:1

"Wir sind anfangs überrollt worden und haben leider wieder nicht die nötige Leistung auf den Platz gebracht", sagte ASV-Trainer Stefan Stadler. Die DJK beließ es jedoch bei einem Treffer durch Joshua Meyerhofer (2.), ehe Michael Mozer mit einem Schuss aus dem Rückraum nachlegte (33.). Noch vor der Pause köpfte Dominik Siebert nach einer Ecke zum Anschluss ein (42.). Pettensiedel drückte nun, wurde aber am Ende ausgekontert. Sven Wüstner (85.) und Tobias Pfister (89.) besorgten den 4:1-Endstand.uwke

A-Klasse 3 Bamberg

1. FC Frimmersdorf - SV Reundorf 0:8

Die Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando, Sebastian Oppelt eröffnete den Torreigen (7.). Dem einzigen nennenswerten Torabschluss der Hausherren durch Christian Seeberger (12.) ließ Manuel König das 2:0 folgen (15.). Oppelt (16.) traf im Nachsetzen zur Vorentscheidung, FCF-Schlussmann Thomas During (19.) parierte anschließend gegen Lukas Münzel vom Elfmeterpunkt. Reundorf gestand den überforderten Hausherren keine Atempause zu, nach Vorarbeit von Lukas Münzel erhöhte Alexander Bezold (24.) auf 4:0, per direkt verwandeltem Freistoß schoss Münzel (32.) selbst die klare Pausenführung heraus.

Den Schlussabschnitt eröffnete der nächste Strafstoß für den Spitzenreiter, Philipp Vazquez scheiterte zunächst an During, mit dem zweiten Ball machte Sven Link dennoch das halbe Dutzend voll (53.). Die weiteren Tore erzielten Lennart Wunder (72.) und Sven Link (74.). "Wir waren in allen Belangen unterlegen", konstatierte Trainer Michael Blankenbühler.kow

FSV Weingartsgreuth - SG Erlach/Sassanfahrt II 5:2

Ereignisreiche sieben Minuten in Weingartsgreuth: Erst sorgte Maximilian Leyh mit einem Doppelschlag (31., 34.) für eine beruhigende FSV-Führung, doch schon in der 37. Minute traf David Heckel zum 2:1. Die SG konterte auch das 3:1 durch Daniel Raicu mit einem Treffer von Kai Roth. In den Schlussminuten machte Leyh mit weiteren zwei Treffern dann alles klar für die Gastgeber.red

FC Röbersdorf II - FC Wacker Trailsdorf 2:7

Tobias Utzmann (3.) und Christian Popp (7.) sorgten gegen die überforderten Gastgeber schnell für klare Verhältnisse. Mit dem zweiten seiner insgesamt fünf Treffer baute Popp den Vorsprung weiter aus (26.). Sebastian Blaß (32.) bestrafte eine Nachlässigkeit des FCWT, Christian Popp (47.) stellte unmittelbar nach der Pause den alten Abstand wieder her. Röbersdorfs Spielertrainer Heiko Lange sorgte kurzzeitig für Ergebniskosmetik (71.). Doch durch die Treffer von Daniel Stenglein (74.) sowie noch zweimal Popp (80., 82.) schraubte Trailsdorf das Ergebnis in die Höhe und rückt auf Platz 4. mgö

FC Thüngfeld - SV Walsdorf II 5:0

Thüngfeld und Walsdorf tauschen die Tabellenplätze. Der FC legte dank Jörg Noppenberger (2.) und Daniel Bickel (4.) einen Traumstart hin, dann hauten sich die Gäste nach einer halben Stunde auch noch selbst einen rein. David Schuster (76.) und erneut Bickel (89.) sorgten für den Endstand.red