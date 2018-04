Topscorer Michal Petrak bleibt ein Alligator

Dauerkartenverkauf startet



Nachdem bekanntgegeben wurde, dass Ex-Spieler Martin Ekrt beim Höchstadter EC den Trainerstab von Daniel Jun übernimmt, läuft auch die Kaderplanung beim künftigen Eishockey-Oberligisten auf Hochtouren. Ein wichtige Personalie ist seit Freitag vom Tisch: Der Topscorer der Bayernligasaison 2017/2018 wird auch weiterhin für die Alligators auf dem Eis stehen. "Michal Petrak hat in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Deshalb ist die Vertragsverlängerung mit ihm der erste wichtige Baustein für die kommende Oberligasaison", sagt Jörg Schobert, sportlicher Leiter der Höchstadt Alligators.Petrak, der 2016 aus der ersten französischen Liga nach Höchstadt gewechselt war, kann auf eine rundherum erfolgreiche Saison zurückblicken. Er sammelte 111 Scorerpunkte und führte damit nicht nur die interne, sondern auch die Statistik aller Bayernligavereine an. Mit 42 Toren und 69 Assists war er nicht nur der erfolgreichste Torjäger, sondern lieferte seinen Teamkollegen auch die meisten Vorlagen. "Ich bin froh, dass ich in Höchstadt bleiben kann, weil ich hier eine Mannschaft mit wirklich tollen Jungs getroffen habe", erklärte der Tscheche. Man werde in der kommenden Oberligasaison gegen starke Teams spielen und müsse sich gut vorbereiten, um da Schritt halten zu können.Nicht nur sportlich wird sich auf die kommende Saison vorbereitet: Mit einer Rabattphase bis Ende Mai startet der HEC ab sofort den Dauerkartenverkauf. Das Bestellformular sowie alle Infos und Preise gibt es unter www.hoechstadt-alligators.de im Internet.