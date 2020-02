Starkes Schlussviertel: Herzogenaurach bleibt ungeschlagen

Die Basketballerinnen der TS Herzogenaurach haben die Tabellenführung in der Bayernliga Nord verteidigt. Beim BBC Inviniti Bayreuth kämpfte sich die TSH zum 58:44 (31:24)-Auswärtssieg.

Bayernliga Nord, Frauen

BBC Bayreuth - TS Herzogenaurach 44:58

"Es war eines der schwierigsten Spiele dieser Saison. Bayreuth hat intensiv verteidigt. Wir hatten Schwierigkeiten, unseren offensiven Rhythmus zu finden. Zum Glück haben wir am Ende noch mal zugelegt und die Partie nach Hause gebracht", fasste TSH-Trainer Martin Welke das hart umkämpfte Duell zusammen. Erst im Schlussviertel setzten sich die Shorthorns entscheidend ab.

Zu Beginn des Spiels standen insbesondere die Verteidigungsreihen im Vordergrund, die es der jeweiligen Offensive schwer machten, Punkte zu generieren. So stand es nach fünf Minuten erst 4:4, ehe beide Teams besser ins Spiel fanden. Bei der TSH entwickelte sich Julia Volk zur Punktegarantin. Für Bayreuth übernahm Caroline van der Velde Verantwortung. Zur Viertelpause lag Herzogenaurach knapp mit 13:11 vorne. Mit sieben Punkten in Folge eröffnete Ricarda Schilling das zweite Viertel und brachte die TSH zunächst komfortabler in Führung. Bayreuth hielt sich dank einer solide Wurfquote aus der Mitteldistanz jedoch im Spiel. Bis zur Halbzeit setzte sich die TSH leicht auf 31:24 ab.

Nach Wiederbeginn drehte sich das Momentum: Angeführt von der stark aufspielenden van der Velde verringerten die Gastgeberinnen den Rückstand sukzessive. Die TSH fand kaum mehr Lücken in der Bayreuther Defensive und erzielte im dritten Abschnitt lediglich neun Punkte. Auf 40:38 schmolz der Vorsprung der Gäste zusammen.

Im Schlussviertel zeigte Herzogenaurach die erhoffte Reaktion: Julia Volk erzielte zehn ihrer 17 Punkte in den letzten zehn Minuten. Unterstützung bekam sie von Jana Ulbig, Regine Brox und Jana Sophie Distler, die ebenfalls für Zählbares sorgten. Da die Herzogenauracherinnen zudem in der Defensive lediglich sechs Punkte erlaubten, setzten sich die Shorthorns verdient mit 58:44 durch.

Somit bleiben die Shorthorns ungeschlagen an der Tabellenspitze. Bayreuth ist mit acht Siegen Tabellenvierter.pes

TS Herzogenaurach: Brox (9 Punkte), Schilling (9), Distler (8), Ulbig (9), Volk (17), Babler (2), Kittler (2), Schauf (2), Haberzettl