Spektakel in Oberreichenbach

Die SpVgg Erlangen, Tabellenzweiter in der Bezirksoberliga Mittelfranken, ist nach zwei sieglosen Spielen in Weihenzell erfolgreich, auch wenn der 4:1-Sieg vielleicht ein wenig zu hoch ist. Der TSV Brand verliert mit 0:5 genauso hoch bei der SGV Nürnberg Fürth, wie er in der Vorwoche gegen den SC Wernsbach-Weihenzell gewonnen hatte. Beim TSV Lonnerstadt reicht die Kraft trotz zweimaliger Führung gegen Segringen nicht zum Sieg aus.

Der Tabellenführer der Bezirksliga Mittelfranken, der TSV Frauenaurach, lässt auch gegen Losaurach nicht locker und gewinnt mit 3:1. Der SC Adelsdorf stößt mit seinem 3:0-Sieg den TSV Falkenheim von Platz 2, den die SpVgg Effeltrich nach ihrem 4:0-Sieg gegen Burk nun inne hat.

Bezirksoberliga Mittelfranken

SGV Nürnberg Fürth - TSV Brand 5:0

Sechs Tage nach dem 5:0 gegen Wernsbach musste der TSV eine genauso hohe Niederlage hinnehmen, die erste im neuen Jahr. Brand war immer einen Schritt langsamer und ließ den Gegner teilweise ungestört kombinieren. Vor allem mit langen Bällen setzte die SG ihre schnellen Außenspieler in Szene. Kirsten Ipolt netzte allerdings aus abseitsverdächtigter Position ein (20.). Acht Minuten später behauptete sie den Ball gut und traf zum 2:0. Danach erarbeiteten sich auch die Gäste gute Möglichkeiten, Vanessa Lietz, Daniela Puscha und Stephanie Barabas ließen sie aber ungenutzt. Zudem kam der TSV mit der harten Gangart der Heimelf nicht zurecht. Kurz vor der Pause stand Brand erneut unsortiert und kassierte das 0:3.

Kurz nach Wiederanpfiff hätte Nicole März im Eins-gegen-eins gegen die Torhüterin verkürzen können, stattdessen machte die SG über links alles klar (67.). Wenig später setzte sich Akkus im Strafraum durch und erzielte den Endstand.

SC Wernsbach-Weihenzell - SpVgg Erlangen 1:4

Die "Spieli" fand in Weihenzell in die Erfolgsspur zurück, auch wenn der Sieg vielleicht zu hoch ausfiel. Bis zur 79. Minute stand es 1:1. Die Führung durch Stephanie Reinhardt (27.) glich Tina Jordan vor der Pause aus (36.). In der zweiten Halbzeit stand die Heimmannschaft vor der Führung, doch ein Abpraller fand nicht ins Tor. Auch Erlangen hatte gute Chancen, die die SC-Torfrau immer wieder vereitelte. Nachdem eine Spielerin der Heimmannschaft verletzungsbedingt vom Platz musste und der SC sein Wechselkontingent erschöpft hatte, war die SpVgg in Überzahl. Sara Denndorf (79.) und Veronika Papon (80., 90.) hatten leichtes Spiel, auf 4:1 zu erhöhen.

SV Segringen - TSV Lonnerstadt 5:2

Durch ein Eigentor von Carina Engelhardt (15.) ging der TSV in Segringen sogar in Führung und hielt sich bis zur Pause wacker. Den Ausgleich durch Cordula Jendras (30.) konnte Lonnerstadt aber nicht verhindern. Nach der Pause versenkte Denise Müller den Ball zur erneuten Lonnerstadter Führung (64.). Doch in den letzten 20 Minuten ging dem TSV die Kraft aus, die Gastgeber trafen noch viermal.

Bezirksliga Mittelfranken

SV Losaurach - TSV Frauenaurach 1:3

Zu Beginn zeigte der TSV sehenswerte Spielzüge. Nach einer Flanke von Katharina Gumbrecht erzielte Alina Mahr den Führungstreffer (11.). Eine Minute später brachte Nilüfer Kaya den Ball auf Gumbrecht, die zum 0:2 einschob. Nach einer halben Stunde rüttelte die Heimmannschaft den TSV wach, weil Nadja Ströbel zum Anschluss traf. Danach war Frauenaurach konzentrierter und Mahr erhöhte per Fernschuss auf 1:3 (32.). Die zweite Hälfte war energischer und kampfbetonter, doch kein Team verwertete seine Chancen.red

SC Adelsdorf - TSV Falkenheim Nürnberg 3:0

Mit dem TSV kam der Tabellenzweite nach Adelsdorf. Der SC hingegen steckt im Tabellenkeller und ging als Außenseiter ins Spiel. Schon nach sieben Minuten änderten sich aber die Vorzeichen: Maria Funke traf zur Führung für Adelsdorf und in der 25. Minute legte Ronja Stern das 2:0 nach. Als die Nürnbergerin Corina Eder dann auch noch ins eigene Tor traf (35.), waren die Adelsdorferinnen endgültig auf der Siegerstraße. Auf Rang 9 bleiben sie dennoch, da der punktgleiche TSV Zirndorf in Langensendelbach gewann.red

Kreisliga ER/PEG

FC Herzogenaurach - SV Hetzles 0:3

Gegen Tabellenführer Hetzles hatte der FC Herzogenaurach keine Chance. Die Gäste erzwangen sogar ein Eigentor. Stefanie Brandl war der Pechvogel in der 22. Minute. Julia Wagner erzielte den 0:2-Halbzeitstand (34.). Nach Linda Seuferts Treffer (53.) ließ es der Tabellenerste ruhiger angehen, die Pumas scheiterten am Anschlusstreffer.

SC Oberreichenbach - DJK Eggolsheim 3:4

Ein ansehnliches und spektakuläres Spiel zeigten der SC und die DJK. Nachdem die Heimmannschaft durch Jasmin Honisch in Führung gegangen war (13.), glich Luisa Frank eine Minute später aus. Doch Oberreichenbach zeigte sich kämpferisch und zwang Frank zu einem Eigentor (18.). Auch die 3:1-Führung war ein Eigentor durch Eva Bayer, die den Schuss von Honisch entscheidend abfälschte (20.). "Mit dem Gefühl des sicheren Siegs haben wir wohl einen Gang zurückgeschaltet", sagte SC-Trainer Rainer Kufer. "Die Eggolsheimer sind in der zweiten Halbzeit viermal allein auf unsere Torfrau zugelaufen, drei Chancen davon landeten im Tor." Die Gäste zeigten eine sehr gute zweite Hälfte, waren taktisch cleverer und lauerten auf Konter. "Bei uns haben fünf Stammkräfte wegen Krankheit und Urlaub gefehlt, trotzdem will ich die Leistung der Gäste nicht schmälern."pia

FC Schlaifhausen - ASV Weisendorf 0:2

Im Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger wäre ein Remis gerecht gewesen, doch die Gastgeberinnen nutzten ihre Chancen nicht. ASV-Torhüterin Helena Tontsch parierte einen an Lea Finze verursachten und von Angela Pieger geschossenen Strafstoß (85.) und Ina Kügel traf nur die Unterkante der Latte (89.).

Dass Weisendorf zu diesem Zeitpunkt mit 2:0 vorne lag, war einem scharf getretenen Eckball von Michelle Schein, der direkt ins Tor flog (61.), und einem Flachschuss aus 17 Metern von Katharina Eckert (66.) zu verdanken. Kurz vor dem ersten Treffer hatte Schlaifhausen vergeblich einen Handelfmeter gefordert.rup