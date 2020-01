Shorthorns weiter ungeschlagen

Die Bayernliga-Basketballerinnen der TS Herzogenaurach eilen weiter von Sieg zu Sieg und kommen einer Saison ohne eine einzige Niederlage immer näher. Mit 68:46 besiegten die Shorthorns den SC Kemmern II ohne große Probleme und stehen mit zehn Siegen weiter auf dem ersten Tabellenplatz.

Bayernliga Nord

TS Herzogenaurach - SC Kemmern II 68:46

Die Herzogenauracherinnen legten stark los, spielten schnellen und aggressiven Basketball. Das Trio aus Jana Ulbig, Regine Brox und Anke Tribula war seinen Kontrahentinnen immer mindestens einen Schritt voraus, und so setzten sich die Shorthorns zum Ende des ersten Viertels auf 16:10 ab. Lediglich der teils fahrlässige Umgang mit einfachen Abschlüssen verhinderte, dass die Shorthorns zu diesem Zeitpunkt nicht schon weiter enteilt waren.

Im zweiten Viertel kamen die Gäste aus Kemmern besser ins Spiel. Annika Gunreben, die zu den besten Scorerinnen der Liga zählt, zeigte ihr ganzes Können. Entweder zog sie mit viel Energie zum Korb und vollstreckte dort sicher auch gegen mehrere Gegenspielerinnen, oder sie setzte zu ihren kaum zu verteidigenden Sprungwürfen an. Doch auch die Herzogenauracher Angriffsmaschinerie lief weiter rund. Annika Babler und Julia Wittmann punkteten im Fast Break, und wenn nicht, fand Jana Ulbig (27 Punkte) stets eine Lösung. Zur Halbzeit lag die TSH mit 33:23 in Führung.

Das dritte Viertel gestaltete sich ähnlich. Kemmern blieb zwar einigermaßen im Spiel, doch das Momentum war stets aufseiten der starken Shorthorns. Im Stile einer Spitzenmannschaft zogen sie, wann immer es nötig war, das Tempo wieder etwas an und bauten Stück für Stück ihren Vorsprung aus. Zoe Ziogas und Lisa Sommerfeld trugen sich jetzt ebenfalls in die Scorerliste ein und vor dem Schlussabschnitt stand es 53:37.

Im letzten Viertel verwalteten die Herzogenauracherinnen das Ergebnis nur noch. Das Trio Ulbig, Brox und Tribula war aber schlichtweg zu dominant, die Gäste aus Oberfranken konnten nicht noch mal Hoffnung schöpfen.

"Mir hat heute gut gefallen, dass wir durchweg die Spielkontrolle auf unserer Seite hatten. Zwar haben wir uns nie allzu deutlich absetzen können, aber der Erfolg war nie in Gefahr. Wir haben uns als Team gefunden, wissen, was wir in welcher Situation machen müssen und vertrauen uns. Unsere größte Aufgabe ist es nun, weiter so hart und konstant zu trainieren, damit wir einerseits unsere Spielerinnen weiterentwickeln und andererseits unserer Fokus aufrechterhalten", sagte der Herzogenauracher Trainer Martin Welke zum Spiel. TSH: Babler (5), Ulbig (27), Tribula (10), Distler (3), Sommerfeld (2), Wittmann (4), Zöbelein, Enders, Ziogas (4), Brox (13)