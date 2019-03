Platz 5 für LSC Höchstadt

Mit über 1300 Meldung erreichte die deutsche Crosslaufmeisterschaft in Ingolstadt eine der höchsten Teilnehmerzahlen der vergangenen zehn Jahre. In dem mitten in der Stadt gelegenen Hindenburgpark wurde ein anspruchsvoller 1,1 Kilometer langer Rundkurs mit einigen Anstiegen, Hindernissen und scharfen Kurven ausgesteckt. Im Mittelstreckenrennen der Männer über 4,1 Kilometer gingen vier Läufer des LSC Höchstadt an den Start. Eigentlich hätten es sechs sein sollen, aber zwei Sportler waren aus gesundheitlichen und privaten Gründen verhindert.

In dem mit deutschen Spitzenläufer gespicktem Startfeld bildete sich schnell eine Führungsgruppe mit dem späteren Sieger Richard Ringer aus Rehlingen. Die Verfolgergruppe wurde lange von Höchstadts Martin Weinländer angeführt, der zwar in der letzten Runde noch einige Konkurrenten vorbeiziehen lassen musste, am Ende aber als bester Deutscher eine starke Vorstellung auf Platz 18 ablieferte. Etwas verhaltener ging der zweifache bayerische Hallenmeister des LSC, Adrian König-Rannenberg, das Rennen an. Er setzte auf seinen Endspurt und sammelte so noch einige Athleten ein. Am Ende landete er mit Platz 27 im ersten Drittel des Gesamtfeldes. Florian Lang kam frisch aus dem Trainingslager auf Lanzarote zurück. In der ersten Runde lief er etwas zu offensiv, was er deutlich in der letzten Runde zu spüren bekam.

Auf den letzten Metern holte ihn sogar noch Bernhard Weinländer ein und empfahl sich mit Gesamtplatz 50 von 53 für die Mannschaft. LSC-Trainer Markus Mönius tippte noch vor Veröffentlichung der offiziellen Ergebnisliste auf Platz 6 in der Mannschaft. Am Ende wurde es sogar Platz 5 hinter den starken Regensburgern mit zwei Teams, der LG Nordschwarzwald und der LG Karlsruhe. Damit bewies einmal mehr der kleine LSC Höchstadt, dass er sich als Einzelverein gegen die starken Leichtathletikgemeinschaften, die oft aus fünf und mehr Vereinen bestehen, durchsetzen kann.