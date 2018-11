Mixed-Team des ESC führt die Hobbyliga an

Weil sich nicht genug Frauen gefunden haben, um eine Mannschaft in der Eishockey-Landesliga zu melden, haben sich die Blue Lions des ESC Höchstadt mit den Männern des vereinseigenen Hobbyteams zusammengetan und starten als Mixed-Mannschaft in der DNHL2. Als einziges Team mit 50 Prozent Frauenanteil schlagen sich die Höchstadter in der zweithöchsten nordbayerischen Hobbyliga - trotz rauer Sitten - beachtlich.

Nach einem 4:6 gegen die Frankonia Flames 1b aus Nürnberg zum Saisonauftaktsiegte das ESC-Team bei den Trashers (Nürnberg) mit 7:0 und bei Entgleisung Haßfurt mit 3:1. Nun durften Lars Meergrün, Celine Voll und Co. auch auf eigenem Eis ran und entschieden das Rückspiel gegen die Unterfranken dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und eines starken Torhüters mit 7:0 für sich. Die Tore erzielten Manuel Korn (2), Peter Cerny (2), Kapitänin Melanie Blume, Sebastian Fleischmann und Florian Oeser. Dadurch klettern die Aischgründer auf Platz 1 in der Gruppe West, die fünf Teams umfasst.

Die Vorrunde mit Hin- und Rückspielen läuft bis Mitte Januar, die beiden bestplatzierten Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Das zweite Heimspiel des ESC Höchstadt findet am Freitag, 23. November, um 20 Uhr im Eisstadion am Kieferndorfer Weg statt.