Longhorns fliegen dem Rekord entgegen

Die Basketballer der TS Herzogenaurach haben in der 1. Regionalliga einen weiteren Schritt in Richtung Rekordsaison hingelegt. Denn mit dem Heimerfolg gegen Bad Aibling haben die Longhorns schon zehn Siege bei nur sieben Niederlagen auf dem Konto. Der bisherige Bestwert liegt bei 15 Siegen in einer Saison. Zur Einstellung oder gar zum Übertreffen des Rekords hat die fünftplatzierte TSH noch neun Partien. Bislang spielen die Aurachstädter hervorragenden Basketball und werden von Woche zu Woche stärker, so dass das erreichen der Marke nicht unrealistisch ist. Die Aiblinger hingegen müssen aufpassen, dass sie als Drittletzter nicht noch in den Abstiegstrubel rutschen.

TS Herzogenaurach - TuS Bad Aibling 93:79

Die TSH begann die Begegnung, als wenn es kein Morgen gäbe. Die Gastgeber spielten wie aus einem Guss und setzten sich schnell ab. Allen voran hatte Kapitän Mike Kaiser einen Sahnetag erwischt. Nach drei Minuten stand es schon 12:4, nach weiteren vier Zeigerumdrehungen 20:5. Doch dann nahmen die Bad Aiblinger eine Auszeit, die dazu führte, dass die Mannschaft, die in der Vorwoche den ehemaligen Tabellenersten aus Leitershofen geschlagen hatte, aufwachte. Simon Bradaric, mit 23 Punkten Topscorer des Turn- und Sportvereins, übernahm das Zepter und verkürzte bis zur Viertelpause auf 9:20.

TSH verliert den Rhythmus

Auch danach dominierte Bradaric und führte die Gäste weiter heran. Die TSH hatte ihren Rhythmus verloren und tat sich schwer, ihn wiederzufinden. So arbeiteten sich die Oberbayern sukzessive auf 21:22 heran. Doch jetzt übernahmen Larry Hall und Robert Merz die Verantwortung und sorgten mit schnellen Zügen zum Korb für einige sehenswerte Punkte. Merz krönte den 8:0-Lauf mit einem spektakulären Dunking, der die Zuschauer ins Boot holte. Bis zur Halbzeitpause verteidigten die Herzogenauracher ihre wieder gewonnene Führung konstant (46:36).

Im dritten Durchgang entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Beide Teams hatten sich an die Verteidigung ihres Kontrahenten angepasst und punkteten regelmäßig. Bei den Bad Aiblingern dirigierte Bradaric weiter das Spiel und fand vermehrt Centerspieler Miodrag Mirceta, der 13 seiner 15 Zähler in der zweiten Halbzeit erzielte.

Für die TSH übernahm die große Riege um Patrick Horstmann, Ben Gahlert und Tobias Übbing die Punktegenerierung. Insbesondere Übbing lieferte ein tadelloses Spiel ab, versenkte sechs von sechs Würfen und dominierte in der Defensive die Zone. Da die Longhorns auch in der Verteidigung so gut wie keine Fehler mehr machten, zogen sie vor den letzten zehn Minuten auf 73:56 davon.

Der letzte Abschnitt war eigentlich nur noch ein Schaulaufen. Das Spiel war so gut wie entschieden, obwohl sich die Gäste zu keinem Zeitpunkt aufgaben. Aber der qualitative Unterschied war schlichtweg zu groß und die Herzogenauracher verwalteten das Ergebnis im Stile einer Spitzenmannschaft. Mathias Schlindwein und Chris Kwilu setzten noch ein paar Duftmarken und empfohlen sich für weitere und häufigere Einsätze. Die TSH hätte sogar noch höher gewinnen können.

"Wir haben bis auf die vier Minuten an der Grenze zwischen erstem und zweitem Viertel ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Jeder hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen und wir können zufrieden nach Hause gehen", bilanzierte Trainer Nikola Jocic, der gleichzeitig ab Montag wieder zu voller Konzentration im Training mahnte: "In den kommenden Wochen stehen etliche Spiele gegen Topteams auf unserem Programm und wir wollen alle gewinnen. Dafür müssen wir weiter hart arbeiten und uns Woche für Woche steigern." TSH: Forstmann (10), Gahlert (11), Eismann (2), Nakic (6), Kaiser (21), Hall (12), Schlindwein (2), Übbing (14), Merz (10), Kwilu (2), Bauer (3)