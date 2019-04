Kreisliga: Merckel wird zum Heßdorfer Derbyhelden

Zum 16. Mal in Folge blieb der ASV Niederndorf in der Fußball-Kreisliga 1 ER/PEG ungeschlagen und hat nun nur noch sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Tennenlohe. Der TSV Röttenbach steckt nach der Derbyniederlage gegen Heßdorf weiter im Abstiegskampf. Mit dem erwarteten Sieg gegen Kersbach vergrößerte Adelsdorf den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte.

ASV Niederndorf - DJK Hallerndorf 4:1

In der ersten Halbzeit brachte Patrick Geyer die Hausherren mit einem Schuss ins lange Eck in Führung (28.). Drei Minuten nach dem Wechsel erhöhte Dominik Jassmann nach Pass von Felix Krieger auf 2:0. Nachdem in der 70. Minute Andreas Göttmann per Ampelkarte vom Platz gestellt wurde, verkürzte der Gast. Eine weite Flanke von Julian Friedhelm senkte sich ins Tor der Niederndorfer (72.).

Sechs Minuten später fiel jedoch die Vorentscheidung. Krieger verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:1. Für den Schlusspunkt vor 60 Zuschauern sorgte dann noch Andre Rockwell mit einem Traumtor in den Winkel (86.).

TSV Röttenbach - SpVgg Heßdorf 2:4

Ein Doppelschlag kurz vor der Pause sorgte schon für die Entscheidung: Zunächst erzielte Christian Merckel in der 43. Minute nach einem Steilpass aus zehn Metern das 0:1, und in der 45. Minute verwandelte er einen umstrittenen Foulelfmeter zum 0:2. Mit einem Kopfballtor erhöhte Marius Meyer in der 52. Minute zum 0:3. Fabian Maar verkürzte zwar mit einem Handelfmeter für den TSV (66.), aber bereits acht Minuten später traf Merckel nach einer Einzelaktion zum dritten Mal und es stand 1:4. In der 75. Minute wurde der Röttenbacher David Geier nach Schiedsrichterbeleidigung mit einer Roten Karte von der Ersatzbank verwiesen. Das letzte Tor erzielte Tobias Müller mit einem Freistoßtor zum 2:4.

SC Adelsdorf - DJK Kersbach 3:0

Im ersten Durchgang zeigten beide Teams kaum Sehenswertes und gingen dementsprechend torlos in die Halbzeitpause. Danach verstärkte der Spitzenreiter den Druck und in der 62. Minute erzielte Pascal Benes per Kopfball das 1:0. In der 75. Minute erhöhte Tim Lausen nach einem schnellen Angriff aus zehn Metern auf 2:0 und zehn Minuten später fiel das 3:0: Nach einem Freistoß von Tim Lausen, den Keeper Florian Herbst nicht festhalten konnte, traf Benes im Nachschuss erneut.