Kreisliga: Lonnerstadt verpasst Sieg nur knapp

Mit einem 2:1-Erfolg hat Victoria Erlangen die SpVgg Heßdorf in der Tabelle überholt. Die Partien zwischen dem TSV Ebermannstadt und dem ASV Niederndorf sowie der SpVgg Zeckern und der Reserve des FC Herzogenaurach entfielen

Kreisliga 1 ER/PEG

Victoria Erlangen - SpVgg Heßdorf 2:1

Die Niederlage haben sich die Heßdorfer selbst zuzuschreiben, denn nach dem Führungstreffer von Steffen Büttner (38.) versäumten sie es, die Vorentscheidung herbeizuführen. In der 86. Minute erzielte der eingewechselte Mate Sicenica per Kopfball das 1:1 und in der Nachspielzeit fiel der Siegtreffer: Nach einer Flanke in den Strafraum lenkte der Heßdorfer Marco Staudigel den Ball ins eigene Tor.

TSV Lonnerstadt - SV Langensendelbach 2:2

Das 2:2 durch Dominik Zametzer, der einen Abpraller verwandelte, fiel erst in der siebten Minute der Nachspielzeit. Zuvor verwandelte Zametzer einen Foulelfmeter zum 0:1 (10.), Christoph Junggunst erzielte mit einem Heber das 1:1 (50.), und Robin Bruckmann schloss erfolgreich zum 2:1 für die Gastgeber ab (69.).