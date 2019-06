Kreisklasse: Viel Aufwand für nichts

Die DJK Erlangen gewinnt mit 5:1 souverän in Etzelskirchen. Dennoch bleibt sie in der Kreisklasse 1 Erlangen/Pegnitzgrund Zweiter, denn auch der FC Herzogenaurach II gewinnt gegen den TV 48 Erlangen II mit 5:0. Im Tabellenkeller bleibt alles beim Alten, aber Jugoslavija Erlangen verkürzt den Abstand zum rettenden Ufer auf fünf Punkte. Großdechsendorf und Frauenaurach verlieren ihre Duelle jeweils.

Kreisklasse 1 ER/PEG

TSV Frauenaurach - Hammerbacher SV 3:4

Dem TSV gehen langsam die Spieltage aus, um den Gang in die A-Klasse noch zu verhindern. Siege müssen her. So traten die Mannen von Payam Azizi auch auf. Dominik Baumgärtner (17.) und Azizi (23.) selbst schossen die Führung heraus. Danach kamen die Gäste besser in die Partie, brauchten aber für den Anschluss einen Foulelfmeter. Simon Lindenmeyer kam im Sechzehner zu Fall und Sebastian Grimm versenkte den Ball sicher (61.). Frauenaurach ließ sich davon zunächst nicht schocken. Ein Abstimmungsproblem zwischen HSV-Torwart und seinem Abwehrspieler nutzte Baumgärntner für sein zweites Tor (64.). Tobias Geinzer schlug sofort zurück (73.). Jetzt drückte Hammerbach.

"Wir sind konditionell diese Saison einfach ganz stark drauf und können die Spiele hintenraus eben auch entscheiden", sagte Thomas Hettinger, Hammerbachs sportlicher Leiter. Und so kam es auch. Manuel Matthäus schickte Tobias Geinzer auf die Reise. Der Angreifer bediente im Strafraum seinen Kapitän Ingo Höps, der per Flachschuss zum Ausgleich traf (75.).

"Es waren heute schwierige Bedingungen. Sehr warm im Vergleich zu den letzten Wochen", sagte Hettinger. Einer behielt bei den Temperaturen dennoch einen kühlen Kopf und markierte den Siegtreffer für die Gäste: Sebastian Grimm mit seinem zweiten Treffer (86.). SC Oberreichenbach - FSV Erlangen-Bruck II 4:3

Der SCO legte einen Blitzstart hin und führte früh durch Marco Müllers Flachschuss (3.). Brucks Reserve bekam Hilfe aus der ersten Mannschaft und eine dieser Hilfen markierte per Elfmeter den Ausgleich - Daniel Eich (27.). Enrico Cescutti brachte sein Team danach gar mit einem Kopfball in Führung (59.). Danach verabschiedete sich die zweite Leihgabe, Labeat Ferizi, per Ampelkarte (63.), genau wie Sebastian Müller auf Oberreichenbacher Seite (64.). Die Gäste nutzten die nun entstandenen Räume zunächst besser und erhöhten durch Jonas Geinzer (66.). Marco Müller stellte den Anschluss nur wenig später per Kopf wieder her (72.). Dann wurde es kurios: Die Gäste fabrizierten zwei Eigentore und schenkten so den Sieg her (78., 85.).

SpVgg Uehlfeld - TSV Neuhaus 5:2

Das Spiel ging denkbar schlecht los für Neuhaus. Durch ein Eigentor brachte der TSV Uehlfeld in Front (24.). René Mühl traf nach der Pause ins richtige Tor zum Ausgleich (52.). Eugen Waskowski erzielte die neuerliche Heimführung (59.), die Fabian Stumpf per Strafstoß egalisierte (67.). Drei Treffer innerhalb von zehn Minuten bedeuteten schließlich den Heimsieg für Uehlfeld: Matthias Weichlein (70.), Marcel Schreiber per Elfmeter (79.) und Matthias Müller (80.) waren die Torschützen.

Jugoslavija Erlangen - SpVgg Erlangen II 1:0

Die Jugos wahren weiter die Minimalchance im Abstiegskampf und verkürzen den Abstand auf die SpVgg Erlangen II auf fünf Punkte. Dario Duvancic ließ im direkten Duell mit seinem Treffer die Jugos jubeln (55.).

SC Eltersdorf II - FC Großdechsendorf 7:1

Kurzen Prozess machten die kleinen Quecken mit dem Gast aus Dechsendorf. Bereits nach sieben Minuten stand es 2:0. Martin Lorenzana wurde herrlich freigespielt (4.) und Nicklas Volz nickte einen Eckball ein (7.). Die Gäste kamen postwendend zum Anschlusstreffer (9.). Federführend blieb aber der SCE und schraubte das Ergebnis noch vor der Pause durch Lorenzana (30.) und Aloisi (34.) in die Höhe. Aloisi traf nach der Pause innerhalb von drei Minuten noch zweimal zur endgültigen Entscheidung (55., 57.). Ahmet Erbay markierte den 7:1-Endstand kurz vor Schluss (86.).

SpVgg Etzelskirchen - DJK Erlangen 1:5

Die DJK marschiert mit Herzogenaurach II weiterhin im Gleichschritt. Die Mannen von Trainer Dario Cedrone übersprangen auch die Hürde Etzelskirchen. Alexander Bayer markierte die Führung, die danach ausgebaut wurde. Sebastian Streiter war für das 0:3 verantwortlich. Bei der SpVgg Etzelskirchen keimte noch einmal kurz Hoffnung auf, als sie das 1:3 erzielte. Diese Hoffnungswolke wurde aber sofort von zwei Treffern von Marcel Braun verscheucht.