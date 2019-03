Kreisklasse: Oberreichenbach der Verlierer

Der FC Herzogenaurach II hat mit einem 4:0 im Duell mit dem Tabellennachbarn SC Oberreichenbach dessen dritten Platz übernommen. Der ASV Höchstadt verschafft sich mit demselben Ergebnis Luft auf den Tabellenkeller.

Kreisklasse 1 ER/PEG

SC Oberreichenbach - FC Herzogenaurach II 0:4

Der SCO begann besser und hatte eine Riesenmöglichkeit, aber Phillip Galster störte Manuel Dronsgalla noch entscheidend, so dass der Ball vom Knie des Angreifers an den Querbalken sprang (22.). Als das Spiel deutlich verflachte, zeigten die Gäste ihre Qualität: Galster schlug den Ball weit nach vorne auf Luigi Scarcella. Dieser sah den startenden Martin Nahr. Vor SCO-Torwart Fisnik Deda behielt der Mittelfeldspieler die Nerven (34.). Die Hausherren waren schockgefrostet und Herzogenaurach spielbestimmend.

Vor allem Vladislav Gareis und Tim Spielmann beschäftigten die Defensive des Sportclubs. Doch noch war Deda stets auf dem Posten. Nach einem Eckball sah aber auch der Schlussmann nicht gut aus. Mit ein bisschen Wind jagte Skander Hajji den Ball direkt von der Eckfahne in die Maschen (56.). Im Anschluss fand Oberreichenbach nahezu nicht mehr statt. Der eingewechselte Spielertrainer Christian Zenger nutzte das noch zweimal zur Entscheidung (81., 88.).

SpVgg Erlangen II - ASV Höchstadt 0:4

Bereits Mitte der ersten Halbzeit war das Spiel entschieden. Schon nach vier Minuten gab es die kalte Dusche für die Spieli, als Marco Schlegel einen Elfmeter sicher verwandelte. Das 0:2 besorgte erneut Schlegel, als er sich mit Patrick Mair gut durchkombinierte (7.). Nach einem Ball von außen machte Felix Popp den dritten Treffer der Höchstädter (23.). Zwar war noch fast eine Stunde zu spielen, doch die Partie war entschieden. Der eingewechselte Peter Hanselka tütete auf Vorarbeit vom ebenfalls eingewechselten Florian Chocholaty den perfekten Start ins neue Jahr ein.

TSV Neuhaus - FSV Erlangen-Bruck II 2:5

Nur zwölf Minuten spielte Bruck zu elft, dann bekam Dennis Manav die erste Rote Karte nach Foulspiel. Dennoch ging seine Mannschaft in Führung: Richard Vidal Camejo verwandelte einen Strafstoß (24.). Aber Thanasi Chiarelli antwortete prompt für Neuhaus (25.). Vor der Pause erneut die Führung für die Gäste durch Ahmet Ermis, welche wiederum nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel ausgeglichen wurde. Diesmal traf Fabian Stumpf aus elf Metern. Den dritten Elfmeter lochte Vidal Camejo ein (54.). Jetzt kamen die Hausherren nicht mehr zurück und so besorgte Goalgetter Enrico Cescutti das 2:4 und Francisco Maciel Melchor mit einem Schuss aus 40 Metern ins leere Tor das 2:5 (78., 81.). Unrühmlicher Schlusspunkt war die Rote Karte für den Neuhauser Peter Dellermann in der Schlussminute, der mit Handspiel als letzter Mann einen Konter unterband.

SpVgg Uehlfeld -ASV Weisendorf II 2:2

Uehlfeld vergab gleich zu Beginn nach 30 Sekunden die Riesenchance zur Führung durch Waldemar Justus. In der Folge verschleppten die Gäste immer wieder geschickt das Tempo. Auch deswegen ging es torlos in die Kabine. Aus dieser kamen die Weisendorfer besser heraus und gingen durch Tillmann Bach in Führung (48.). Statt die Führung auszubauen, dezimierte sich der ASV: Patrick Schmerler musste nach wiederholtem Foulspiel vom Platz. Das nutzte die SpVgg durch Marcel Schreiber sofort und glich aus. Trotzdem blieben Chancen Mangelware. In der Nachspielzeit kamen die Gäste, die mittlerweile mit einem Feldspieler im Tor spielten, durch Ruwen Binder noch zum 1:2. Aber das letzte Wort hatten die Hausherren und holten so noch einen Punkt.

FK Jugosl. Erlangen - SpVgg Etzelskirchen 4:6

Gleich in der ersten Minute gingen die Jugos nach einem Eigentor in Führung. Dann legte Gäste-Torjäger Franz Hackenberg mit dem ersten seiner fünf Tore los und glich aus. Bis zum 4:4 ging es hin und her, ehe erneut zweimal Hackenberg das 4:5 und 4:6 machte. Für die Hausherren trafen außerdem Marko Prygl (2) und Altmeister Dusan Gluvic. Neben Hackenberg traf für die Gäste noch Matthias Wellein. Ein Spiel mit vielen Toren, aber wenig Spielfluss.

TV 48 Erlangen II - Hammerbacher SV 3:1

Die Erlanger gingen per Foulelfmeter durch Sebastian Stange kurz nach der Pause in Führung (47.). Diese egalisierte Simon Lindenmeyer (53.). 20 Minuten später machte sich Leon Bauerreis auf die Reise, ließ vier Mann stehen und ballerte den Ball ins lange Eck. Der HSV machte auf und die Hausherren fuhren in Person von Tim Pössay einen Konter über rechts sauber zu Ende zum 3:1-Endstand.

FC Großdechsendorf - DJK Erlangen 1:3

"Das war ein richtig schwieriges Spiel auf dem Platz und mit dem Wind, aber wir haben uns echt gut reingebissen", resümierte ein zufriedener DJK-Trainer Dario Cedrone. Seine Mannschaft brauchte aber 55 Minuten, ehe Philipp Kattner mit der Führung zur Stelle war. 20 Minuten später nahm sich Christopher Fichtel ein Herz und setzte sich gut im Mittelfeld durch, bewahrte an der Strafraumkante die Ruhe und schloss zur Zwei-Tore-Führung ab. Kurz zuvor hatte der Dechsendorfer Hendrik Wiebach die Ampelkarte gesehen. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Oliver Pfeil (80.) konterte Felix Hafenbrädl nach einem langen Ball über die Abwehr kurz vor dem Spielende (87.).