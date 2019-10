Kreisklasse: Neuhaus viel zu harmlos

Erlangen-HöchstadtDer TSV Neuhaus wartet weiter auf seinen zweiten Sieg. Im Aufstiegskampf ist Weisendorf II nach dem 2:3 gegen Oberreichenbach der Verlierer des Spieltags.

Kreisklasse 1 ER/PEG

ASV Weisendorf II - SC Oberreichenbach 2:3

Es bleibt dabei: Der SCO schießt immer ein Tor mehr als der Gegner. "Sie waren griffiger, aggressiver und haben uns gut zugestellt", beschreibt ASV Trainer Philipp Kaiser den Spielverlauf der Anfangsminuten. Die logische Folge war, dass Oberreichenbach durch Marco Müller (21.) und Osman Rastoder (25.) zur Pause mit 2:0 führte. Danach ging Oberreichenbach etwas die Puste aus, der ASV fand besser ins Spiel. Friedrich Leist belohnte seine Mannen per Doppelpack (72., 78.). Der Punktgewinn wurde durch eine Unkonzentriertheit nach einer Ecke noch verschenkt: Marco Müller legte am zweiten Pfosten quer und der kurz zuvor gekommene Hense drückte den Ball über die Linie (89.).

SC Eltersdorf II - SpVgg Uehlfeld 1:7

Die kleinen Quecken gingen zunächst durch Luca Buchmann in Führung (9.). Dann kam die Offensivmaschine der Gäste aber ins Rollen: Florian Gräf (19.) und Thomas Wetternek (34.) drehten bis zur Pause die Partie. In den zweiten 45 Minuten war der SCE dann chancenlos und ergab sich nach weiteren Treffern von Marcel Schreiber (51.) und Waldemar Justus (57.) seinem Schicksal. Uehlfeld war noch nicht satt und so legte Schreiber noch zwei Tore nach (61., 69.), ehe Christian Kriete das Debakel für Eltersdorf mit dem siebten Gegentor perfekt machte (75.).

TSV Höchstadt - FSV Großenseebach 2:0

In einer umkämpften Partie hielt der FSV lange gut dagegen und machte Höchstadt das Leben schwer. Orhan Celik brachte den Tabellenführer dennoch im ersten Abschnitt in Führung (33.). Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig, viele Zweikämpfe prägten das Geschehen. Michael Jonczy führte zwei zu heftig und musste sich mit der Ampelkarte verabschieden (60.). Seebach warf alles nach vorne und fing sich so mit der letzten Aktion den entscheidenden Konter, den Mehmet Sögütlü zum 2:0 für Höchstadt nutzte (90.).

Hammerbacher SV - FSV Erlangen-Bruck II 6:3

Das Verletzten-Lazarett des HSV lichtet sich langsam, da half den Gästen auch Verstärkung aus der ersten Mannschaft nichts. Zunächst ging die Brucker Reserve durch Trainer Fabian André Müller in Führung (18.). Hammerbachs Kapitän Ingo Höps egalisierte diese (38.). Noch vor dem Kabinengang drehte Johannes Rösch die Partie (45.), ehe Christian Schmitt die Führung ausbaute (58.). Die Gäste gaben jedoch nicht auf und schlugen innerhalb von zwei Minuten durch Treffer von Robin Skach (63.) und erneut Müller (65.) zurück. Lange hielt das Unentschieden nicht, denn Höps war zur Stelle (67.). Der FSV machte nun auf und kassierte durch Tobias Geinzer noch zwei Gegentore (82., 85.).

TSV Neuhaus - BSC Erlangen 0:1

Viel wollte TSV-Spielertrainer Thanasi Chiarelli nicht sagen. "Wir sind nicht ins Spiel gekommen, es war eine schlechte Leistung von uns.” Kein Wunder, denn der TSV war in der Offensive kaum zu sehen und hatte Glück, dass Torwart Sebastian Kammerer so gut hielt. In der ersten Hälfte war der BSC die bessere zweier schwacher Teams, brachte aber seine guten Chancen durch Luigi Santoro und Denkay Chotzoglou nicht aufs Tor. Erst kurz vor der Pause musste der Neuhauser Keeper eingreifen.

Nach dem Pausentee das gleiche Bild: Der BSC hatte mehr vom Spiel und auch Chancen. Aber weder Mike Weiß per Kopfball nach einem Standard noch Jonas Reinholz, der mit einem Pfund nach einem Freistoß in Kammerer seinen Meister fand, trafen. Doch in der 71. Minute netzte Denkay Chotzoglou nach einer Flanke von der rechten Seite ein und brachte den BSC in Führung. Danach tat sich nicht mehr viel - nur Robert Calina und Christopher Dommick gerieten noch aneinander. Mit einer Gelben Karte für beide Spieler entschärfte der umsichtige Schiedsrichter aber die Situation. "Eigentlich hatte das Spiel keinen Sieger verdient, weil beide Mannschaften nicht gut gespielt haben. Aufgrund der zweiten Halbzeit von uns war es dann schon verdient, wir hatten die klareren Chancen”, freute sich BSC-Trainer Udo Prell.

SpVgg Etzelskirchen - ASV Höchstadt 3:3

Im Derby ging der ASV früh in Führung: Marco Schlegel schaltete am schnellsten und verwandelte einen Nachschuss (5.). Bis zur Pause passierte nicht mehr viel. Kurz nach dem Seitenwechsel war der Keeper gegen einen erneuten Versuch von Matthias Wellein machtlos - 1:1 (53.). Binnen zwei Minuten bekamen beide Teams je einen Strafstoß zugesprochen. Weil sowohl Schlegel (60.) als auch Wellein (62.) trafen, stand es weiterhin Remis. Jan Steidl brachte erstmals die Hausherren in Front (68.), dies konterte 20 Minuten vor dem Ende erneut Schlegel vom Elfmeterpunkt zum 3:3-Endstand. Die 67er hätten durch den vierten Elfmeter sogar noch siegen können, doch Wellein vergab.