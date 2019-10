Kreisklasse: Höchstadter Dreierpacks

Zwei Spiele in der Kreisklasse 1 fanden nicht statt: Sowohl das Gastspiel des Hammerbacher SV beim BSC Erlangen, als auch das Duell der Reserven des FSV Erlangen-Bruck und des TV Erlangen wurden abgesagt.

Kreisklasse 1 ER/PEG

SpVgg Uehlfeld - TSV Höchstadt 2:3

Die ersten zehn Minuten des Spiels gehörten den Hausherren, die durch Marcel Schreiber eine große Chance zur Führung ausließen. Nach einer Viertelstunde erzielten dann die Gäste mit ihrer ersten Möglichkeit das 0:1. Die Uehlfelder Hintermannschaft konnte einen Ball nicht ausreichend klären, so dass Mehmet Sögütlü an der Strafraumkante an den Ball kam und mit einem platzierten Schuss Schlussmann Dönisch überwand (16.). Kurz vor der Halbzeit war es erneut Sögütlü, der nach feiner Vorarbeit von Orhan Celik den Ball nur noch ins Tor schieben musste (41.). Doch noch vor der Pause gelang Marcel Schreiber der Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von Nico Gehring stand er in der Mitte goldrichtig (45.+1).

Mitte der zweiten Halbzeit gelang Uehlfeld der Ausgleich. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Thomas Wetternek tauchte Schreiber frei vor dem Höchstädter Tor auf und schob den Ball überlegt zum Ausgleich ein (64.). Kurz darauf schwächten sich die Gäste selbst, weil Markus Uyar den Platz mit Gelb-Rot verlassen musste. "Es war klar: Wer den nächsten Treffer erzielt, der gewinnt das Spiel. Das war dann leider der Gegner", sagte Uehlfelds Co-Spielertrainer Florian Gräf. Kurz vor Schluss traf zum dritten Mal an diesem Tag Mehmet Sögütlü nach einem Konter über Michael Jonczy (88.).

ASV Höchstadt - SC Oberreichenbach 4:1

Oberreichenbach begann stark und hatte zwei große Chancen zur Führung. Diese blieben jedoch ungenutzt, und so waren es die Höchstädter, die mit einem Kontertor durch Marco Schlegel das 1:0 erzielten (25.). Dem 2:0 durch Schlegel ging ein Alutreffer der Gäste nach einer Ecke voraus (59.). Kurz darauf verkürzte Marco Müller, der einen Querpass von Osman Rastoder nur noch einschieben musste (58.). Auch unmittelbar vor dem dritten Treffer von Marco Schlegel trafen die Gäste das Aluminium. Das Tor fiel erneut durch einen Konter (79.). In der Folge machten die Oberreichenbacher auf und kassierten noch das 4:1 durch Felix Popp (90.). "Wir haben über 90 Minuten zu wenig investiert", sagte Gästetrainer Alban Blacca nach dem Spiel.

FC Großdechsendorf - TSV Neuhaus 3:2

Einen schön vorgetragenen Konter vollendete Petros Sinelis nach Hereingabe von Jochen Görlich per Kopf zum 1:0 (25.). Nach Vorarbeit von Florian Essensohn war es erneut Sinelis, der noch einen Gegenspieler stehen ließ und eiskalt ins untere Eck zum 2:0 verwandelte (55.). Kurz darauf köpfte

Moritz Radl zum Anschluss ins obere Eck ein (65.). Einen Freistoß aus dem linken Halbfeld ließ Alexander Teichert über den Scheitel zum 3:1 ins Tor gleiten (75.). Nachdem die Dechsendorfer Hintermannschaft einen Ball nicht ausreichend klären konnte, kam Andreas Calina an den Ball und setzte ihn sehenswert zum erneuten Anschluss ins obere Eck (75.). In der Nachspielzeit wurde den Gästen ein Elfmeter verweigert, so dass es am Ende beim knappen Heimerfolg für Dechsendorf blieb. tos