Kraft und Kondition in Kroatien

In Medulin an der Südspitze der kroatischen Halbinsel Istrien tummelten sich in den vergangenen Tagen zahlreiche Leichtathleten aus Mittelfranken, um sich im Trainingslager fit für die kommende Freiluft-Saison zu machen. Der LSC Höchstadt reiste mit 40 Aktiven, Trainern und Eltern an, und weil auch Sportler aus dem Laufkader Bayern, dem TSV Schließheim und der Mehrkampfgruppe des LAC Quelle Fürth mitmischten, organisierte Trainer Markus Mönius Einheiten für 115 Personen. Etwas überschaubarer ging es in der neunköpfigen Gruppe der TSH zu, die zum ersten Mal nach Kroatien fuhr und das gleiche Quartier bezog, weil das angestammte Hotel in Spanien wegen Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung stand.



200 Kilometer in elf Tagen

Auch wenn das Wetter in Kroatien nicht ganz frühlingshaft war, so konnte bei sonnig-trocknem Wetter optimal trainiert werden. In kleinen Gruppen wurde nach Alter, Leistungsbereich und Disziplin oft auch vereinsübergreifend trainiert. Beim LSC Höchstadt nahm das Top-Team fast vollständig teil. Hochmotiviert spulten die Läufer deutlich mehr als 200 Kilometer in elf Tagen ab. Dazu gesellten sich Krafteinheiten, Schnelligkeitsübungen und Sprünge. Beim extra anberaumten Fünf-Kilometer-Osterlauf ging der Sieg zwar nicht an den LSC, sechs Höchstadter fanden sich jedoch in den Top Ten wieder. Zum Abschluss gab es für den Nachwuchs einen Spaßwettkampf, während das Top-Team die Beachvolleyballsaison eröffnete.



Erschöpft, aber zufrieden

Die Trainingsgruppe der TSH legte den Fokus zehn Tage lang auf Mehrkampf-Disziplinen. Im hoteleigenen Kraftraum und im Stadion der nahe gelegenen Stadt Pula wurde bei angenehmen Temperaturen fast täglich trainiert. In Zweier- und Dreiergruppen wurde an der Hürdensprint-Technik gefeilt, Läufe wechselten sich mit Diskuswuf und Kugelstoßen ab. Aber auch Weitsprung, Speerwurf und Hochsprung standen auf der Agenda - genau wie Sprint-Tests über 30, 40 und 60 Meter, die einige Bestleistungen zu Tage förderten. Erschöpft, aber hochzufrieden traten die TSH-Athleten die Heimreise an, und Trainer Peter Müller resümierte: "Wir haben die guten Bedingungen in Kroatien bestmöglich ausgenutzt. Ob sich die vielen Trainingseinheiten gelohnt haben, werden die kommenden Wettkämpfe zeigen."