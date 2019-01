Kein Sieger in Abwehrschlacht der TSH-Damen

Nun ist es da, das erste Unentschieden für Herzogenaurach in der laufenden Drittligasaison. Nach einem spannenden Spiel teilten sich die TSH-Handballerinnen mit der TSG 1888 Eddersheim die Punkte. Beide Abwehrreihen zeigten eine starke Leistung und ließen für den Gegner jeweils nur 18 Tore zu. Die Herzogenauracherinnen stehen weiter auf Rang 7, mit einer Bilanz von sechs Siegen, sechs Niederlagen und jetzt einem Unentschieden.

Die TSH kam von Beginn an gut ins Spiel. Die Abwehr mit Torfrau Martina Ebersberger stand hervorragend und im Angriff sorgte vor allem Laura Brockschmidt für einfache Tore aus dem Rückraum. 3:0 lagen die Herzogenauracherinnen in Front, ehe die Heimmannschaft in die Gänge kam und durch Tore von Hanna Özer und Lena Thoß ausglich.

Von da an entwickelte sich ein Spiel, das von den extrem guten Abwehrreihen rund um die starken Torhüterinnen Mona Priester und Martina Ebersberger geprägt war. Bis zur 22. Minute hielt die Turnerschaft einen kleinen Vorsprung, dann fiel der Ausgleich (6:6). Es kam die Zeit der Eddersheimer Rückraumspielerin Alexandra Flebbe, die ihre Mannschaft bis zur Pause mit 8:7 knapp in Front warf.

Den Start in die zweite Halbzeit verschliefen die Herzogenauracherinnen komplett. Mit einem 4:0-Lauf riss die Heimmannschaft das Spiel an sich und ging mit 12:7 in Führung. Ein Team-Timeout des TSH-Trainerteams Steffi Mittasch und René Friedrich sollte den Aufwärtstrend der Hessen stoppen - was auch die gewünschte Wirkung zeigte. Nun gelangen den TSH-Damen in der Abwehr wichtige Ballgewinne, die im direkten und erweiterten Gegenstoß zu schnellen Toren führten. So verkürzte das Team um Viktoria Egle den Abstand und gestaltete das Spiel weiter offen, denn keiner der beiden Mannschaften gelang es, sich in dieser Phase entscheidend abzusetzen.

Erst fünf Minuten vor Schluss waren es die Fränkinnen, die sich einen Zwei-Tore-Vorsprung herausspielten. Doch Herzogenaurach schaffte es nicht, kühlen Kopf zu bewahren und den Vorsprung ins Ziel zu retten. Nach einer Zweiminutenstrafe gegen Kristin Lang spielten die Gastgeberinnen ihre Überzahl geschickt aus und kamen mit zwei schönen Treffern über Rechtsaußen Tabea Schweikart zum Ausgleich. In der verbleibenden Minute kam keines der beiden Teams mehr zu einem Treffer und so trennten sich die Tabellennachbarn (6. und 7.) verdient mit einem 18:18-Unentschieden.

"Natürlich ärgerlich"

TSH-Trainer René Friedrich trauerte nach dem Spiel zwar dem verlorenen Punkt nach, doch sein Fazit fiel versöhnlich aus: "Natürlich ist es ärgerlich die Zwei-Tore-Führung noch herzugeben. Auf der anderen Seite hätte auch Eddersheim noch gewinnen können. Am Ende müssen wir damit zufrieden sein."

Auch die sehr gut aufgelegte Torhüterin Martina Ebersberger zog ein positives Resümee: "Wir haben uns nach dem Fünf-Tore-Rückstand ins Spiel zurückgekämpft und wieder aufgeholt. Natürlich ist es am Ende ärgerlich, dass unser letzter Wurf das Tor verfehlt. Dennoch haben wir einen Punkt gewonnen."

Nun wartet auf die TSH-Damen ein spielfreies Wochenende, bevor es am Sonntag, 10. Februar, zum Tabellenschlusslicht HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden geht. Die HSG hat in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen.