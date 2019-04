Kein Sieger im Abstiegsduell zwischen Burk und Adelsdorf

Das Unentschieden zwischen dem FC Burk und dem SC Adelsdorf hilft keiner der beiden Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga wirklich weiter. Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Frauenaurach und Neuling Langensendelbach fand nicht statt. "L.A" sagte aus Spielermangel ab, der TSV erhält die drei Punkte vermutlich am Grünen Tisch. Einen Pflichtsieg verbuchte Bezirksoberligist TSV Brand und bleibt 2019 ungeschlagen.

Bezirksoberliga

TSV Brand - SC Wernsbach-Weihenzell 5:0

Nach einer Viertelstunde nickte Daniela Puscha eine sehenswerte Ecke von Carolin Horlamus ins Netz ein. Weil sie viel Ballbesitz hatten, tauchten die Brander Damen immer wieder gefährlich vor dem Wernsbacher Tor auf. Doch erst kurz vor der Halbzeitpause gelang der zweite Treffer: Nicole März erhöhte aus kurzer Distanz. Nach der Pause ergaben sich weitere hochkarätige Chancen für die Heimmannschaft. Jonna Gehre spielte ihre Zweikampfstärke aus und erzielte das 3:0 (61.). Später schoss Puscha eine Wernsbacher Verteidigerin an, wodurch der Ball glücklich zum 4:0 über die Torlinie sprang (74.). Puscha erzielte das 5:0 (88.).

TSV Lonnerstadt - Post SV Nürnberg 1:5

Von Beginn an versuchten die Gäste den Gegner in die eigene Hälfte zu drängen und durch Pressing zu Fehlern zu zwingen. Das erste Tor für die Gäste fiel in der 7. Spielminute: Eine von Viola Schmidt getretene Ecke fand den Kopf von Nadja Fröhlich. Die wenigen Lonnerstadter Vorstöße auf der Gegenseite wurden vom Defensivverbund der Nürnbergerinnen geklärt oder scheiterten an der Ungenauigkeit im Abschluss. In der 23. Minute war es Friederike Unruh, die einen Freistoß aus rund 25 Metern direkt zum 0:2 verwandelte. Viel tat sich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr.

Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste präsenter und erhöhten mit einer Kopie des zweiten Tores (48.). Eine schwächere Phase machte dem TSV wieder Mut: Ein strammer Schuss von Denise Müller aus halbrechter Position (58.) brachte Lonnerstadt wieder ins Spiel. Der TSV hielt den Druck weiter hoch und kam zu weiteren guten Gelegenheiten. In der 87. und 89. Minute machten die Nürnbergerinnen aber durch einen Doppelpack von Nina Ruckriegel den Deckel drauf.

SpVgg Erlangen - SV Segringen 0:0

Es wollte einfach kein Tor fallen: Die Erlangerinnen hatten zwar etwas größere Spielanteile, doch die torlose Punkteteilung geht in Ordnung. Damit hat die SpVgg die Chance verpasst, die große Lücke zu Tabellenführer Fürth II zumindest ein wenig zu schließen. Der Primus kam gegen den Tabellenzehnten aus Mörsdorf ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinaus (2:2).red

Bezirksliga

FC Burk - SC Adelsdorf 1:1

Für Burk war es das erste Rückrundenspiel, Adelsdorf hatte zuvor bereits zwei Partien im Jahr 2019 absolviert. Dies merkte man den SCA-Damen anfangs an, sie gingen dank Alicia Martin in Führung (4.). Danach verflachte die Begegnung, ehe Alexandra Loukas zum inzwischen verdienten Ausgleich einnetzte (22.). In der zweiten Hälfte sahen die 55 Zuschauer eine zerfahrene Partie mit vielen Ballverlusten. Allerdings kamen die Adelsdorferinnen zu guten Gelegenheiten, während sich der FC aufs Verteidigen konzentrierte. Mit starken Paraden hielt Jennifer Späth die Burker im Spiel. Als sie geschlagen war, retteten Annika Hänsch und Trainerin Saskia Fischer auf der Linie.nsp

Kreisliga

ASV Weisendorf - FC Herzogenaurach 1:3

Hätte das Spiel nur bis zur 75. Minute gedauert, dann wären die Weisendorferinnen als Derbysieger vom Platz gegegangen. Doch genau in der 75. Minute entglitt ihnen das Spiel: Tina Jeschke erzielte ihr erstes Saisontor und traf zum 1:1-Ausgleich. Schon in der ersten Hälfte hatte Sarah Weber den ASV in Führung gebracht (13.). Elena Dehmer drehte mit einem Doppelpack (80./90.) das Spiel und sorgte für Partystimmung in der Herzogenauracher Kabine.

SV Hetzles - SC Oberreichenbach 1:0

Hetzles' Erfolgsrezept war es, Oberreichenbachs Topstürmerin Nadja Noghreh aus dem Spiel zu nehmen. Es war ein hektisches Spiel mit wenigen spielerischen Elementen. Kurz vor der Pause wurde Nadine Kellner von Theresa Biermaier freigespielt und setzte sich gegen eine Abwehrspielerin durch. Auf ihrem Weg zum Tor wurde sie von den Beinen geholt, den fälligen Strafstoß verwandelte Amelie Mehl. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie, was dem hohen Kraftaufwand geschuldet war. Oberreichenbach zeigte nun mehr Offensivbemühungen und wurde vor allem bei Eckbällen gefährlich, doch Hetzles verteidigte geschlossen.red