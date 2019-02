HSG Erlangen/Niederlindach verliert Abwehrschlacht

Nach dem glanzlosen Derbysieg gegen die TS Herzogenaurach in der vergangenen Woche empfing das Team von Headcoach Klus Watzinger ein ganz anderes Kaliber. Mit dem ESV Regensburg traf der Tabellenerste der Bezirksoberliga Ostbayern auf die HSG, die das Spiel in der zweiten Tabellenhälfte verlor.

Bezirksoberliga

HSG Erlangen/Niederlind. - ESV Regensburg 17:22

Im Hinspiel hielten die Erlanger lange Zeit mit, doch die durch Verletzungen geschwächte Ersatzbank und zu viele technische Fehler sorgten in der ersten Halbzeit für ein zu deutliches Ergebnis. Die HSG verlor damals mit 25:31. In der vergangenen Saison punktete sie dagegen zu Hause gegen den Aufstiegskandidaten, deshalb sollte auch dieses Mal alles ins Feld geworfen werden, um die Siegesserie weiter auszubauen.

Regensburg mit besserem Start

Trainer Klaus Watzinger musste auf zwei Rechtsaußen verzichten: Ferdinand Brunner hatte sich im Training an der Ferse verletzt und Kevin Gumbert führte als Trainer seine Damen im Parallelspiel zum Sieg und zur Tabellenführung. Die HSG stellte sich von vornherein auf ein körperlich hartes Spiel ein. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und zeigten eine harte Gangart. Die Gastgeber fassten im Angriff noch nicht Fuß und in der Abwehr brauchte der Innenblock einige Zeit, um sich auf den Gegner einzustellen. So stand es nach knapp zehn Minuten 1:5, dann wachten die Erlanger auf.

Lücken in der Abwehr gefunden

Die Abwehr stand besser, arbeitete aggressiver im Verbund, und im Angriff fanden Willert und Stübinger Lücken in der Abwehr. Innerhalb von zehn Minuten kamen die HSGler auf ein Tor heran, ehe der Gästetrainer die erste Timeout-Karte der Partie nutzte. Watzinger lobte seine Jungs für den Kampf in der ersten Hälfte, wollte jedoch noch mehr Geduld im Angriff und mehr Entschlossenheit in der Abwehr sehen. Die ersten Minuten der zweiten Hälfte verliefen auf Augenhöhe. Das körperlich harte Spiel blieb auf beiden Seiten nicht ohne Folgen, es schlichen sich vermehrt technische Fehler ein. Beim Stand von 13:13 wurde Torgarant Stübinger manngedeckt und trotz intensiver Vorbereitung auf dieses Szenario so der Angriff der HSG stillgelegt. Es gab kein Durchkommen mehr und es fehlte jegliche Idee, die starke Abwehrreihe des ESV zu durchbrechen.

Diese schwächste HSG-Phase, in der kein einziger Treffer erzielt wurde, dauerte 15 Minuten. Bei einem Stand von 13:20 schien das Spiel schon verloren. Zwar raffte sich das Team noch einmal auf, um nicht komplett unterzugehen; die Niederlage war aber endgültig besiegelt, als Erhardt die dritte Zweiminutenstrafe sah und mit Rot vom Platz gestellt wurde.

Watzinger hadert mit Ergebnis

Nach sechs Siegen in Folge musste sich die HSG dem Tabellenführer aus Regensburg geschlagen geben. "In diesem Spiel war für uns mehr drin als dieses Ergebnis", sagte Watzinger. "Nachdem der zeitweise Vier-Tore-Rückstand kurz nach der Halbzeit egalisiert worden war, waren es zu viele individuelle Fehler kurz hintereinander, die uns dann völlig aus dem Rhythmus brachten. Zudem kostete die Überhärte der ESV-Abwehr letztlich Substanz. Trotzdem ein Lob an die Mannschaft, die nie aufgab und mit nur 22 Gegentoren wieder eine bemerkenswerte Defensivleistung zeigte."

HSG: Hückel, Schindler - Ardiles, Erhardt, Gilg (3), Hauer, Hesse, Laubmann (1), Sackmann, Schmieding (3/3), Stübinger (4/1), Willert (6)