Höchstadterinnen feiern Sieg für die Moral

Alle drei Volleyball-Damenmannschaften des TC Höchstadt haben einen erfolgreichen Spieltag hinter sich. Während die erste Mannschaft zu Hause den ersten Sieg seit langem holte, schafften die Damen III den Aufstieg in die Kreisliga. Auch die Damen II entschieden ein Spiel für sich.

Bezirksklasse Nord

TC Höchstadt - DJK Allersberg 0:3

Im ersten Satz hatte der TC klar das Nachsehen (17:25). Im zweiten Satz riss völlig der Faden (8:25). Nach verschlafenem Start in den dritten Satz (3:7) nahm Trainer Michael Marik die erste Auszeit. Danach waren seine Damen wacher und brachten den Spitzenreiter in Verlegenheit (13:13), aber Allersberg erarbeitete sich ein Punktepolster (14:18) und ließ sich das nicht mehr nehmen (25:20).

TC Höchstadt - TV Hersbruck 3:2

Offensichtlich steckte noch der Frust der vorangegangenen Niederlage in den Köpfen der Höchstadterinnen: Der TC hatte im ersten Satz kaum eine Antwort auf das Spiel der Gäste (14:25). Im zweiten Satz spielten sie engagierter und setzten sich mit 8:4 ab, was den gegnerischen Trainer zu einer Auszeit zwang. Während Hersbruck nun im Aufwind war und sich die Führung holte, ließen die TC-Damen immer mehr die Köpfe hängen und verloren auch diesen Satz mit 18:25.

Nun war die Stimmung auf dem Tiefpunkt angelangt, aber Trainer Marik schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Zu Beginn schaffte es Sandra Eigenfeld mit ihren starken Aufschlägen, ihr Team mit 7:2 in Führung zu bringen. Kurz darauf wechselte die Führung wieder, bis Kristina Bechmann für den TC die Weichen auf Satzgewinn stellte (25:23).

Im vierten Satz war nun endgültig der Siegeswille geweckt. Die TC-Damen lagen schnell mit 21:13 in Führung. Zwar holte der Gegner noch auf, doch Höchstadt erzwang mit 25:21 den Tie-Break. Beim Stand von 1:2 kam Melanie Bonenberger zum Aufschlag. Sieben Punkte in Folge gelangen ihr und beim Stand von 8:2 wurden die Seiten gewechselt. Dieses Punktepolster reichte zum Sieg (15:10). Ein kleiner Wermutstropfen: Der TC erhält dafür nur zwei Punkte. Zwar ist der Klassenerhalt rechnerisch noch möglich, allerdings geht es am letzten Spieltag (23. März) gegen den TB Erlangen (2.) und den Post SV Nürnberg (3.). Beide Spiele müssten mit 3:0 gewonnen werden.

Kreisklasse Nord

TC Höchstadt III - TB Erlangen III 3:0

Die dritte Mannschaft hat den ersehnten Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Vor dem Spieltag lagen sie mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 2 und mussten beide Spiele unbedingt glatt gewinnen.

Im ersten Spiel ging es gegen die Tabellenletzten TB Erlangen III. Nach einem 0:2-Rückstand kam Elena Stachowski zur Angabe. Sie sorgte mit acht tollen Aufschlägen dafür, dass sich Trainer Silvio Holzapfel beruhigt auf der Bank niederlassen konnte. Ab diesem Zeitpunkt hatte der TC das Spiel im Griff und gewann den Satz mit 25:17.

Der zweite Satz ging ebenfalls klar an Höchstadt (25:13). Im dritten Satz schlichen sich Leichtsinnsfehler im Spielaufbau ein, doch der Satz wurde dennoch mit 25:22 gewonnen und die drei Punkte geholt.

TC Höchstadt III - SC Egloffstein II 3:1

Der TC nahm den Schwung mit: Helene Merz sorgte für einen Drei-Punkte-Vorsprung, der Satz ging mit 25:14 an Höchstadt. Auch im zweiten Satz startete der TC durch (17:11). Dann der Einbruch: Bis zum Stand von 24:24 war das Spiel ausgeglichen, dann führten zwei Fehler zum 26:24 für Egloffstein.

Nun durfte sich der TCH keinen Satzverlust mehr leisten. Mit guten Aufschlägen setzte Höchstadt die Damen aus Egloffstein wieder unter Druck. Kamen doch Bälle zurück, wurde sie sicher angenommen und gut platziert zum Abschluss geführt. Der Satz ging wieder klar mit 25:13 an Höchstadt - wie auch der vierte (25:14).

Post SV Nürnberg IV - TC Höchstadt II 3:1

Den ersten Satz verloren die Damen II mit 19:25, entschieden aber den zweiten mit 25:20 für sich. Der dritte und vierte Satz waren heftig umkämpft und die TC-Damen hatten jeweils knapp mit 23:25 das Nachsehen

TV Erlangen IV - TC Höchstadt II 2:3

Den ersten Satz mussten die Höchstadterinnen mit 21:25 abgeben. Im zweiten Satz spielten sie dann ihre Routine aus und ließen der jungen Erlanger Mannschaft mit 25:10 keine Chance. Satz drei verlief äußerst dramatisch: Beide Teams schenkten sich nichts, am Ende hatte Erlangen die Nase knapp vorne (26:24). Der vierte Satz war ein Spiegelbild des zweiten. Die TC-Damen spielten konzentriert und ließen den TV kein Land sehen (25:12). Auch im Tie-Break setzte sich die Erfahrung durch. Höchstadt ließ nichts mehr anbrennen (15:12) und freute sich zum Saisonabschluss über einen Sieg.