Höchstadter Blue Lions holen sich die Vizemeisterschaft

Das Mixed-Team des ESC Höchstadt ist Vizemeister der Hobbyliga DNHL2. Das Team hatte sich durch den ersten Platz in der Vorrunde der DNHL2 West und die Siege gegen die Fichtelhill Hedgehogs im Halbfinale für die Teilnahme am Finaltag qualifiziert. Die Höchstadter hatten sich erst im Sommer aus der ehemaligen Frauenmannschaft und dem Hobbyteam des ESC Höchstadt zusammengeschlossen und sind das einzige Team in der Liga, welches aus Männern und Frauen besteht.

Der Finalgegner waren die Bullheads Fichtelberg. Vor der Partie wurden noch die besten Spieler der Saison geehrt, zwei Pokale gingen an den ESC Höchstadt: Matthias Schickert wurde bester Torhüter und Sebastian Fleischmann bester Torschütze.

DNHL2

ESC Höchstadt - Bullheads Fichtelberg 4:5

Die Höchstadter gingen geschwächt in die Partie: Die erfahrene Angreiferin Jessica Madron konnte aufgrund einer Verletzung spielen. Der ESC startete nervös ins Spiel und verlor das 1. Drittel mit 0:2. Auch im zweiten Abschnitt gelang den Bullheads wieder der erste Treffer, doch das Höchstadter Mixed-Team gab nicht auf und kam durch Tore von Manuel Korn und Sonja Liebscher wieder heran. Die Bullheads erhöhten aber um zwei weitere Tore zum Zwischenstand von 2:5 nach dem zweiten Drittel.

Im letzten Drittel fanden die Höchstadter zu ihrem gewohnten Spiel zurück und kämpften sich mit Toren von Manuel Korn und Matthias Wellein zurück ins Spiel. Kurz vor dem Spielende setzte Trainer Florian Oeser alles auf eine Karte und nahm den Torhüter vom Eis, doch der Ausgleich fiel nicht mehr.red