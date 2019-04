Herzogenauracherinnen verlieren erneut

Mit dem dritten Saisonsieg hat es der TSV Lonnerstadt geschafft, den letzten Tabellenplatz der Bezirksoberliga Mittelfranken erstmals seit dem fünften Spieltag wieder zu verlassen.

Bezirksoberliga Mittelfranken

TSV Lonnerstadt - SC Wernsbach-Weihenzell 4:2

Die Lonnerstadterinnen haben das Duell mit den Tabellennachbarn aus Wernsbach-Weihenzell genutzt, um die rote Laterne an die Gäste weiterzureichen. Die hatten die TSV-Führung durch Nathalie Geyer (7.) in der 17. Minute zum 1:1 gekontert, doch Geyer (40.), Aileen Decke (64.) und Denise Müller (70.) brachten den bis dahin Tabellenletzten auf die Siegerstraße. Daran änderte auch das 4:2 in der 84. Minute nichts mehr. Der TSV liegt fünf Punkte hinter dem TSV Mörsdorf, der auf dem Relegationsplatz steht. Am kommenden Spieltag spielt Lonnerstadt bei der SGV Nürnberg-Fürth, Mörsdorf hat die SpVgg Erlangen zu Gast.

SpVgg Erlangen - SGV Nürnberg-Fürth 3:0

Die 15 Gegentreffer der SpVgg Erlangen sind ligaweiter Bestwert. Da gegen die SGV kein weiterer hinzukam, festigte die Spielvereinigung den zweiten Tabellenplatz. Mit ihrem fünften Saisontor sorgte Stephanie Reinhardt für die Erlanger Führung (29.). Ein verwandelter Foulelfmeter von Anette Schmitt brachte das 2:0, bevor Reinhardt in der 77. Minute ihren Doppelpack perfekt machte.

Der Ligasieg ist aber nicht der einzige Grund zur Freude. Mit einem 7:0 gegen den TSV Falkenheim Nürnberg im Halbfinale des Bezirkspokals haben die Erlangerinnen den Einzug ins Finale (1. Mai) geschafft. Auch hier war Stephanie Reinhardt mehrfach erfolgreich (6./73./82.). Die weiteren Tore erzielten Veronika Papon (29./32.), Stephanie Weiß (59.) und Daniela Dahlke (78.). Im Finale kommt es zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit der SGV Nürnberg-Fürth.

TSV Brand - TSV Mörsdorf 1:0

Die Partie begann hektisch und mit hoher Fehlpassquote beider Mannschaften. Die erste und zugleich gefährlichste Aktion der ersten Halbzeit hatte die Mörsdorferin Laureen Enderlein, die einen Freistoß an die Latte knallte (5.). Brand verzeichnete einen harmlosen Schuss von Katharina Haas (34.) und eine ungekrönte Hereingabe von Antonia Hartmann (35.). Zudem waren die Gastgeberinnen ab der 25. Minute nach einem bösen Foul an Carolin Horlamus, die verletzt ausgewechselt wurde, geschwächt.

Der zweite Durchgang war deutlich ereignisreicher, Brand fortan überlegen. Nach einer Ecke von Susanne Kolb wehrte die Keeperin den Ball an den Pfosten, Hartmann setzte aus spitzem Winkel nach, der Schiedsrichter sah den Ball anders als die Gastgeberinnen aber nicht hinter der Torlinie (47.). Haas brachte Brand dennoch in Führung, als sie einen Freistoß von Jonna Gehre per Kopf vollendete (51.). Heimtorhüterin Johanna Stegmaier musste den Sieg nur einmal festhalten (69.).

Wie die SpVgg Erlangen, stand auch Brand im Halbfinale des Bezirkspokals und traf auf die SGV Nürnberg-Fürth, war beim 2:5 aber ohne Chance. Daniela Puscha brachte Brand sogar früh in Führung (4.), ehe die SGV auf 1:3 stellte. Stephanie Barabas stellte den Anschluss her, dann machten die Nürnberger alles klar und treffen im Pokalfinale auf Erlangen.

Bezirksliga Mittelfranken

TSV Frauenaurach - FC Ezelsdorf II 4:1

Der Tabellenführer aus Frauenaurach hat die Pflichtaufgabe gegen die Reserve des FC Ezelsdorf souverän mit 4:1 erledigt. Nach 20 Minuten schoss Katharina Gumbrecht den TSV in Führung und wenig später stellte Alina Mahr auf 2:0 (28.). In der zweiten Hälfte kam Ezelsdorf noch einmal zurück und schaffte durch Annika Görrissen (66.) den Anschlusstreffer. Larissa Ilgner stellte allerdings fünf Minuten später wieder den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und Mahr schnürte ihren Doppelpack zum Endstand (81.).

Kreisliga ER/PEG

FC Herzogenaurach - SC Oberreichenbach 0:1

Der Spielplan meint es derzeit nicht gut mit den Herzogenauracherinnen. Vor einer Woche ging es gegen den souveränen Tabellenführer aus Hetzles, wo der FC erwartungsgemäß mit 0:3 verlor. Jetzt war mit dem SC Oberreichenbach ein weiteres Topteam der Liga zu Gast. Zumindest fiel die Niederlage diesmal deutlich knapper aus: Sandra Riedels drittes Saisontor in der 42. Minute bliebt der einzige Treffer der Partie. Der SCO hat sich damit am TSV Ebermannstadt vorbei auf Rang 2 geschoben, allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. Herzogenaurach steht als Achter weiterhin im Mittelfeld.

ASV Weisendorf - FC Reichenschwand 1:5

Das Hinspiel hatten die Weisendorferinnen mit 4:3 gewonnen. Die Gäste ließen aber keinen Zweifel daran, dass das nicht wieder passieren sollte. Bereits nach fünf Minuten traf Hanna Vogel zum 0:1. Die Spielkontrolle war bei Reichenschwand, Weisendorf gelang wenig. In der 35. Minute setzte sich Annika Litz nach starkem Zuspiel von Isabella Weidinger durch und traf zum 0:2. Litz war auch die Torschützin des 0:3, als sie einen Freistoß aus halblinker Position unter die Latte setzte. Noch war nicht Halbzeit, einen Treffer mussten die ASV-Damen noch hinnehmen: Nach einer Kombination über die rechte Seite schob Vogel einen Querpass von Kristina Linhard ein.

Nach der Pause wurde es für Weisendorf zunächst nicht besser: Vogel krönte ihr starkes Spiel mit dem 0:5. Mit der hohen Führung im Rücken leisteten sich die Gäste allerdings einen Ballverlust an der Mittellinie und die eingewechselte Nadine Ebersberger erzielte von der Strafraumkante den Ehrentreffer. Danach verhinderte Helena Tontsch im ASV-Tor weitere Gegentreffer.red