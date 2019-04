Herzogenauracher Turnerinnen starten vielversprechend

Die Turnerinnen der TS Herzogenaurach sind bei den offenen mittelfränkischen Bezirkseinzelmeisterschaften der Kür-Turnerinnen in Fürth mit zehn Teilnehmerinnen an den Start gegangen. Mit zweimal Silber und einmal Bronze gelang ein guter Einstieg in das Turnjahr 2019.

Im Kür-Wettkampf II des Jahrgangs 2004 und älter zeigte Miriam Müller konstant gute Leistungen an allen vier Geräten und präsentierte vor allem am Schwebebalken eine blitzsaubere Übung. Damit schob sie sich überraschend zwischen die beiden favorisierten Turnerinnen vom Turnleistungszentrum Stein und durfte sich über den Silberpokal freuen. Chiara Ebner, die nach drei starken Geräten in Führung lag, landete am Ende mit 0,2 Punkten Rückstand auf dem undankbaren vierten Rang. Ihr folgten Carolin Winkler als Fünfte und Lena Brauburger als Sechste, die persönliche Bestleistungen erzielten.

Im Wettkampf Kür modifiziert III der Jahrgänge 2005 bis 2007 traten drei Herzogenauracher Turnerinnen an: Antonia Wurzschmitt präsentierte sich in starker Form, zeigte am Sprung, am Stufenbarren und am Boden sehr gute Übungen und landete damit auf dem zweiten Platz in dem stark besetzten Feld mit 24 Starterinnen.

Marlene Winkler und Mattea Böhme, die beide ihren ersten Kürwettkampf absolvierten, kamen auf Platz 19 und 22. Bei der schwierigeren Kür II der gleichen Jahrgänge kam Emilie Endlich mit einem Handstützüberschlag am Sprung als Dritte auf das Podest. Sania Berschneider als Fünfte und Fiona Joschko als Siebte schnitten ebenfalls gut ab.