Herzogenauracher Stadtmeisterschaft: Pumas holen souverän den Titel

Der FC Herzogenaurach hat erneut die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball in Herzogenaurach für sich entschieden. In einem spannenden Finale gegen den ASV Niederndorf war Pumas-Kapitän Eric Stübing mit drei Treffern nach Standards der Mann des Spiels.

Zuvor hatte der FCH (Landesliga), der fast in Bestbesetzung angetreten war, in der Gruppe B kaum Probleme mit den Gegnern gehabt und war mühelos durch die Gruppenphase marschiert. Ging es im ersten Aufeinandertreffen der späteren Finalisten noch knapp zu (2:1), fiel der Sieg gegen den SC Herzogenaurach-Nord umso deutlicher (9:1) aus. Im Halbfinale gegen den Erzrivalen ASV Herzogenaurach gewannen die Pumas ebenfalls klar mit 3:0.

In der Gruppe A war die beste Mannschaft in der Vorrunde das Team der Kolpingfamilie, das sich durch den Turniersieg bei der Hallenmeisterschaft der Freizeitmannschaften die Teilnahme erspielt hatten. Mit zwei Siegen gegen den ASV Herzogenaurach (5:1) und den Hammerbacher SV (4:3), der am Ende als Kreisklassist nur Fünfter wurde, ließ Kolping aufhorchen und auch im Halbfinale begann Kolping gut, musste sich dann aber den cleveren Niederndorfern geschlagen geben, die in der Vorrunde noch Probleme hatten ins Turnier zu kommen und ohne Sieg ins Halbfinale eingezogen waren. Zwar trafen die Niederndorfer auch einmal den Pfosten, nutzten die wenigen Chancen aber sonst souverän (4:1) und zogen damit verdient ins Finale ein. Dort war der FC Herzogenaurach aber eine Nummer zu groß.

Kapitän geht voran

Eric Stübing, der Kapitän der Pumas, traf gleich dreimal - immer per Standard. Mit einem wuchtigen Freistoß glich er die überraschende Führung des ASV Niederndorf aus und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Danach legte der 29-Jährige erst per Strafstoß nach und verwandelte dann wieder einen Freistoß direkt. Damit war das Finale entschieden. Allerdings hatte der FCH gegen den Kreisligisten mehr Mühe als erwartet. Die Niederndorfer versteckten sich nicht, machten aber aus ihren Möglichkeiten zu wenig. "Eigentlich wollten wir ein paar Spieler schonen und hatten auch heute schon Training, aber für meine Spieler ist es Ehrensache, hier zu spielen”, freute sich Herzogenaurachs Trainer Jakob Karches nach dem Titelgewinn.

Mit dem dritten Sieg in Serie geht der Wanderpokal der Stadtmeisterschaft endgültig in den Besitz der Pumas über, wie Bürgermeister German Hacker (SPD) bei der Siegerehrung bekannt gab.