Herzogenaurach verliert zu hoch

In einer mit hoher Intensität und verbissenen Zweikämpfen geführten Auseinandersetzung hat der FC Coburg gegen den Baiersdorfer SV in der Landesliga Nordost dank seiner starken Schlussphase verdient mit 4:1 die Oberhand behalten.

In einem sehr guten Landesligaspiel setzte sich der FC Lichtenfels verdient, wenn auch mit einem Tor zu hoch, gegen den starken Aufsteiger aus Herzogenaurach durch. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch.

Landesliga Nordost

FC Coburg - Baiersdorfer SV 4:1

Beide Seiten begannen hochmotiviert und legten gesteigerten Wert auf Offensive. Als Daniel Sam (11.) mit Vorarbeit von Kapitän Eric Heinze und Sertan Sener von der linken Außenbahn in den Strafraum der Gäste eindrang, ließ er dem Torhüter mit einem Schlenzer aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 1:0 keine Chance. Baiersdorf antwortete mit wütenden Gegenattacken und erarbeitete sich eine Reihe von Eckstößen, bei denen die Gastgeber die Übersicht behielten.

Nur einmal wurden sie vor ernsthafte Probleme gestellt, als Lars Reinhardt mit einem Kopfball aus kurzer Distanz sein Ziel knapp verfehlte. Auf der Gegenseite sorgten blitzsaubere Konter für Verwirrung beim Widersacher. Sam, Tevin McCullough, Mosert und Carl vergaben mehrmals gute Möglichkeiten. Das überraschende 1:1 durch Reinhardt (51.) stellte das bisherige Chancenverhältnis auf den Kopf, weckte aber die Heimelf aus ihrer Lethargie.

Ein Ausraster des Gästekeepers

Zugute kam der Heimelf ein Ausraster des übermotivierten Gästekeepers Christopher Teuber (55.), der McCullough weit außerhalb des Strafraums über die Klinge springen ließ und zu Recht mit einer Roten Karte bestraft wurde. In Überzahl entfachte der FCC ein regelrechtes Powerplay. Mit flüssigen Kombinationen, gut getimten Steilpässen und finalen Anspielen in die Tiefe wurden immer wieder Löcher in die gegnerische Abwehr gerissen. Lukas Moserts Warnschuss (63.) nach einer feinen Ballstafette wurde von Ersatztorwart Alexander Fieber glänzend pariert, doch gegen Schelers schulmäßigen Flachschuss aus 18 Metern, der vom Innenpfosten ins Netz sprang (67.), war kein Kraut gewachsen.

Fast mit einer Kopie dieses Befreiungsschlages führte Gökhan Sener (74.) die Vorentscheidung zum 3:1 herbei. Der 4:1 Schlusspunkt (84.) desselben Akteurs entsprang einer Raum öffnenden Kombination mit Sam und Scheler als Assistgebern.

"Unter dem Stricht geht Coburgs Sieg in Ordnung. Wir haben die Anfangsphase verschlafen und insgesamt fußballerisch zu wenig abgeliefert. Jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand", bekannte Baiersdorfs Trainer Thomas Luckner.

BSV: Teuber - Lehmann, Grabert, Kraus (75. Joachim), M. Schmitt, Schwab, Kundt, F. Schwab, Hofmann, Weiler (62. Eismann), Reinhardt (55. Fieber)

Tore: 1:0 Daniel Sam (11.), 1:1 Lars Reinhardt (51.), 2:1 Leonhard Scheler (67.), 3:1, 4:1 Gökhan Sener (74., 84.) / Rot: -/Teuber (55.) / SR: Steffen Ewald / Zus.: 100

FC Lichtenfels - FC Herzogenaurach 4:1

Die erste halbe Stunde gehörte den Korbstädtern. Durch frühes Stören ließen sie ihren Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Die Bemühungen der Heimelf wurden auch bald belohnt. In der 10. Minute köpfte Geldner eine Freistoßflanke von Graf zur 1:0-Führung ins Gästetor. Die Gastgeber bestimmten weiterhin das Geschehen und kamen nach 26 Minuten durch Zollnhofer, der einen feinen Pass von Lulei eiskalt vollendete, zum 2:0. Kurze Zeit darauf traf Jankowiak mit einem Schuss aus 20 Metern die Querlatte des Gästegehäuses. Dies war scheinbar ein Weckruf für die Mittelfranken, denn ab diesen Moment bestimmten sie das Spiel bis zum Seitenwechsel. Die erste Chance der Herzogenauracher hatte Rockwell. Er wurde aber im letzten Moment von Graf gestört. Eine weitere Möglichkeit von Stübing machte Heimkeeper Kraus zunichte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachten die Lichtenfelser den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und der energisch nachsetzende Rockwell verkürzte zum 2:1-Pausenstand.

Die zweite Hälfte begann gleich wieder mit einer Chance für die Gäste. Der stramme Flachschuss von Nahr krachte allerdings nur gegen den linken Pfosten des FCL-Tores. Herzogenaurach drückte die Heimelf nun in die Defensive, die klareren Möglichkeiten hatten bei Kontern aber die Korbstädter. In der 79. Minute fiel dann die Vorentscheidung. Schaller strebte über links allein auf das Tor zu und sein platzierter Flachschuss sprang vom Innenpfosten zum 3:1 ins Netz. Gleich darauf hatten Geldner und Mex die Möglichkeiten zum vierten Treffer, doch scheiterten beide am gut reagierenden Gästekeeper Peter. Herzogenaurach gab sich keineswegs geschlagen. Ronneburg hatte noch zwei Chancen für die Gäste, aber einmal verfehlte er das Tor und einmal scheiterte er an Kraus. In der Nachspielzeit konnte Torwart Peter einen Freistoß von Jankowiak nicht festhalten und Schunke war zur Stelle und staubte zum 4:1-Endstand ab.neck

FCH: Peter - Rahe (61. Dörrich), Burkhardt, Karches, Thomann, Stübing, Rockwell, Göller, Geinzer, Nahr (71. Ronneburg), Spielmann (80. Maschke)

Tore: 1:0 Tobias Geldner (10.), 2:0 Tobias Zollnhofer (26.), 2:1 Kevin Rockwell (45.), 3:1 Christopher Schaller (79.), 4:1 Dennis Schunke (93.) / Gelb-Rot: -/Jakob Karches (92.) / SR: Jochen Burkard / Zus.: 180