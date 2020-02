Herzogenaurach setzt ein Zeichen gegen den Abstieg

Herzogenaurach Wichtige Punkte für den Klassenerhalt: Die Drittliga-Handballerinnen der TS Herzogenaurach hatten am Sonntag den SV Union Halle-Neustadt II zu Gast, und in einer körperlich geführten Partie bewahrten die Gastgeberinnen kühlen Kopf. Nach einem Halbzeitstand von 13:10 dominierte die Heimmannschaft das Spiel und siegte ungefährdet mit 35:25. Der Sieg lässt die Turnerschaft durchatmen und sichert zunächst den Platz im Mittelfeld.

3. Liga Ost, Frauen

TS Herzogenaurach - SVU Halle-Neustadt II 35:25

Die TSH erwischte den etwas besseren Start und übernahm zunächst die Führung. Beide Abwehrreihen begannen konzentriert, die Angriffe wurden häufig bis zum Passivzeichen des Schiedsrichtergespanns ausgereizt (2:2, 7.). In der neunten Minute gelang es der Turnerschaft erstmals, einen Angriff schön auszuspielen und mit einem Treffer über Rechtsaußen Saskia Probst erfolgreich abzuschließen. Ein mutiger Pass von der Linkshänderin führte anschließend zum 4:2 durch Jana Lichtscheidel.

Torhüterin Milena Deppisch war ihrer Mannschaft über das gesamte Spiel ein starker Rückhalt. In der Anfangsphase entschärfte sie zwei hundertprozentige Torchancen vom Kreis. Nach einer Auszeit packten die Neustädter in der Abwehr vehementer zu. Herzogenaurach kam aus der Spur und der SV Union ging mit 5:6 in Führung. Vor allem die häufigen Einläufe an den Kreis brachte die TSH-Abwehr nicht unter Kontrolle.

Erst eine starke Phase von Saskia Probst kurz vor der Pause gab ihrer Mannschaft wieder neuen Schwung - unterstützt von Deppisch, die nach ihren Paraden ihre Mitspielerin mit weiten Pässen auf die Reise schickt. So ging die Turnerschaft mit einer 13:10-Führung in die Pause.

Die TSH knüpfte in der Folge nahtlos an die starke Leistung kurz vor der Pause an und bauteden Vorsprung auf sechs Zähler aus. In dieser Phase war es Jana Lichtscheidel, die Verantwortung übernahm und in Angriff und Abwehr ihre Erfahrung ausspielte. Die Heimmannschaft ließ nichts mehr anbrennen und zeigte defensiv eine herausragende Leistung. Auch im Angriff wurde die Turnerschaft geduldiger und schloss die Ballstafetten über den Kreis oder Außen ab.

Auch der Nachwuchs durfte sein Können unter Beweis stellen. Youngster Maxime Luber zeigte einen sehenswerten Treffer, als sie sich im Eins-gegen-Eins durchsetzte und den Ball ins lange Eck zirkelte. Auch Kim Quetsch setzte sowohl auf Außen als auch im Rückraum Akzente und trug fünf Treffer zum Heimsieg bei. Doch es war keiner anderen als der überragenden Saskia Probst (neun Tore) vergönnt, in ihrem letzten Gegenstoß in letzter Sekunde den Schlusspunkt zum 35:25 zu setzen.

TS Herzogenaurach: Deppisch - Brockschmidt (4 Tore/1 Siebenmeter), Luber (1), Quetsch (5), Hopp (4), Probst (9), Schneidereit, Lichtscheidel (6/4), Lang (1), Sandner, Theobald (3), Neumann (2)